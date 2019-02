Euro vicino minimo da 3 mesi su dollaro dopo dati Pil Germania

Anna - presa a martellate e abbandonata vicino a una chiesa : “Forse uccisa per 3 Euro ” : Svolta vicina nell'omicidio di Anna Piccato, la donna uccisa a martellate e trovata cadavere nei pressi della chiesa di San Rocco a Barge. Alcuni testimoni avrebbero visto un uomo scappare: "Forse è stata ammazzata per pochi spiccioli". Gli inquirenti hanno fermato una persona che vive in zona. Oggi i funerali: proclamato il lutto cittadino.Continua a leggere

Pallanuoto femminile - Euro pa Cup 2019 : Italia-Olanda 9-6. Il primo posto è sempre più vicino : L'Italia batte l'Olanda per 9-6 nella sfida dell' Europa Cup di Pallanuoto femminile giocata a Trieste ed ipoteca così il primo posto nel girone, che vorrebbe dire accesso diretto alle semifinali. A due turni dal termine Italia a quota 12, con quattro lunghezze di margine sull'Ungheria, vittoriosa oggi in Francia. Italia senza Aiello, bloccata dalla schiena, Conti rinuncia anche a Cergol e butta di nuovo nella mischia ...

Sea Watch - la svolta di Conte : in Italia 15 migranti e non solo donne e bambini. Vicino l'accordo con 4 Paesi Europei : Fa bene Di Maio a parlare ma sui migranti della Sea Watch decido io, aveva detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aggiungendo che in Italia non arriverà nessuno. Facciamo arrivare solo donne e bambini, ha detto l'altro vicepremier Luigi Di Maio. E invece alla fine, com'è capitato spesso in questi sei mesi di governo gialloverde, la mediazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte salta tutti i litigi e li ...