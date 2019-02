Elon Musk | il biglietto per Marte costerà 100 mila dollari il ritorno è gratuito

Elon Musk annuncia su Twitter : "Il biglietto per andare su Marte costa 500mila dollari - ma il ritorno è gratis" : Il costo del viaggio per andare su Marte sarà di mezzo milione di dollari, ma potrebbe essere addirittura inferiore. Nel caso in cui le richieste dovessero essere numerose il viaggio costerebbe 100mila dollari. Lo ha detto Elon Musk, fondatore di SpaceX, su Twitter, sottolineando che il viaggio di ritorno verso la Terra sarà gratuito.Very dependent on volume, but I'm confident moving to Mars (return ticket is free) will one day ...

Marte - Elon Musk : un biglietto per un volo privato potrebbe costare circa 100mila dollari : Il fondatore di SpaceX, Elon Musk, ha risposto via Twitter a una domanda del quotidiano britannico The Independent, annunciando che il biglietto per un volo privato su Marte potrebbe costare circa 100mila dollari. “Il costo sarà abbastanza basso da permettere a chi lo vorrà di vendere la propria casa sulla Terra e trasferirsi su Marte“, ha precisato l’imprenditore. Il volo di ritorno, invece, dovrebbe essere gratuito. Il ...

Auto elettriche : Elon Musk in Europa per il lancio di Tesla Model 3 : Elon Musk in Europa in vista del lancio della Tesla Model 3, il cui arrivo sul mercato è stato più volte rinviato. Musk si è recato a Tilburg in Olanda e nel porto di Zeebrugge in Belgio: ha postato un tweet con una foto di diverse Auto nel parcheggio di un deposito. La tappa principale è la Norvegia, diventata il 3° mercato di riferimento per il gruppo di Auto elettriche. L'articolo Auto elettriche: Elon Musk in Europa per il lancio di Tesla ...

Tesla : Elon Musk annuncia la Roadster che potrà volare [GALLERY] : 1/15 ...

Spazio : Elon Musk presenta razzo di prova - in futuro potrebbe raggiungere Marte : L’amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha annunciato il completamento del montaggio di un razzo spaziale di prova: ha un aspetto retrò, anni ’60, e sta prendendo forma presso il sito di lancio SpaceX, a Boca Chica, nei pressi di Brownsville, nel sud del Texas. La foto (“un’immagine reale, non un rendering“) della “Starship Hopper” è stata pubblicata su Twitter: si tratta di un razzo di ...

Tesla - Elon Musk è al lavoro su un sistema per produrre energia rinnovabile in Grecia : piano al vaglio del parlamento : Le Cicladi in formato smart? Non più solo auto senza pilota e robotizzazione tout court, ma un piano di innovazione su vasta scala che tocca anche le energie rinnovabili per il settore turistico. Tesla punta sulla Grecia per l’energia pulita sulle isole: una sorta di grande esperimento per valutare una nuova applicazione del fotovoltaico, delle mattonelle e delle batterie domestiche (le Powerwall). Possibile anche la creazione su un atollo ...

Cina propone permesso di soggiorno a Elon Musk - : "Spero di trasformare Tesla a Shanghai in un modello per il mondo intero, amo molto la Cina e sono pronto a venire qui più spesso", ha detto Musk. Li Keqiang, a sua volta, ha osservato che se Musk ...

Tesla - a Shanghai Elon Musk posa la prima pietra della Gigafactory cinese : Per Tesla il mercato cinese è strategico perché è il primo elettrico al mondo e il governo, anche per migliorare la qualità dell'aria , oltre che per favorire l'industria locale, , incentiva ...

Tesla : Elon Musk decide di produrre in Cina le sue auto elettriche : “Non vediamo l’ora di iniziare il processo di costruzione della Gigafactory di Shanghai”, sono queste le parole di Elon Musk, CEO della statunitense Tesla, che non si smentisce e, come ci ha ormai abituato, annuncia via Twitter l’imminente avvio dei lavori per la costruzione di una fabbrica a Shanghai. L’obiettivo è quello di completare la costruzione della “Gigafactory” entro l’estate in modo da avere pieno accesso al più grande mercato ...

La sicurezza americana si è messa nelle mani di Elon Musk : Segnando un nuovo record per il 2018, la SpaceX di Elon Musk spedisce nello spazio il suo primo carico per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Dopo numerosi rimandi nel corso della settimana, alle 8:51 locali (poco prima delle tre del pomeriggio sul fuso orario italiano), un razzo Falcon 9 è decollato da Cape Canaveral trasportando in orbita il satellite Vespucci. Attualmente il più tecnologicamente avanzato, il Gps prodotto ...

Com’è il primo tunnel sotterraneo inaugurato da Elon Musk : Una Tesla Model X all’inaugurazione del primo tratto di tunnel di The Boring Company. (foto: Robyn Beck/Pool via Bloomberg) Dopo due anni di lavorazione, il miliardario Elon Musk ha inaugurato la sera del 18 dicembre a Los Angeles il suo progetto di galleria superveloce, pensata per alleggerire il traffico di superficie nelle megalopoli più congestonate. Il primo segmento mostrato al pubblico (e in diretta streaming) è lungo circa 1,83 ...

Elon Musk svela il primo tunnel sotto Los Angeles : In futuro, ha spiegato, queste reti di tunnel saranno sotto molte città nel mondo, e ospiteranno veicoli autonomi ed elettrici per trasportare anche pedoni e ciclisti. Il costo complessivo del primo ...

Il primo tunnel stradale di Elon Musk : Il prototipo per risolvere il problema del traffico sembra promettente, ma è ancora presto per definirlo rivoluzionario

Incredibile Elon Musk - addio traffico : dopo l’auto spaziale arriva il tunnel sotterraneo per viaggiare a 240 km/h : dopo l’auto elettrica che viaggia nello Spazio Elon Musk ha rivelato al mondo che nelle vicinanze di Los Angeles c’è l’ingresso ad un tunnel che, a basso costo, potrebbe aiutare a risolvere il problema del traffico urbano. L’imprenditore, già noto per Tesla e Space X, ha acceso i fari sulla strada sotterranea lunga dieci chilometri sviluppata dalla sua Boring Company. Un “campione” che si inserisce in una ...