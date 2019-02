Elezioni europee | entro il 25 febbraio la domanda per votare

Da 40 anni non si dava tanta importanza alle Elezioni Europee : 'Se si fa il paragone con le elezioni del 2014' ha spiegato Duch 'la situazione politica in Europa e altrove è completamente diversa. Cinque anni fa non si parlava di Brexit o di Donald Trump come ...

Da 40 anni non si dava tanta importanza alle Elezioni Europee : A 100 giorni dalle elezioni Europee "più importanti dal 1979", il Parlamento europeo ha presentato una serie di iniziative e appuntamenti per accompagnare la campagna che porterà al voto per rinnovare 705 eletti della plenaria di Strasburgo. Si tratta del "più grande esercizio democratico al mondo", ha detto il portavoce dell'Europarlamento, Jaume Duch, in una conferenza stampa: centinaia di milioni di persone saranno chiamate ...

Elezioni europee - lunedì il barometro per ora saldamente in testa il PPE : STRASBURGO Volete togliere i veli ai candidati per le Elezioni europee? I diciottenni vogliono capire quale Europa andranno a scegliere? Nell'incertezza della partecipazione dell'Inghilterra alla ...

Le nuove regole del Movimento 5 Stelle per i candidati alle Elezioni europee : Privilegiano chi ha un curriculum molto ricco, e per chi verrà eletto prevedono il divieto di parlare a titolo personale ai giornalisti

Elezioni europee 2019 - la guida al voto : tutto quello che c'è da sapere : Le ultime notizie sulle Elezioni europee 2019, le più importanti per l'Unione europea dalla sua fondazione e le prime dopo...

Elezioni europee - al via le candidature per europarlamentarie del M5S - : Su Rousseau è possibile inoltrare la propria domanda fino al 25 febbraio. Curriculum, titoli e attività politica svolta determineranno la posizione in lista dei candidati. "Abbiamo bisogno di persone competenti per cambiare l'Europa", scrive il Blog delle Stelle

Come candidarsi alle Elezioni europee con il Movimento 5 Stelle : Via alla ricerca di candidati per le Elezioni Europee per il Movimento 5 Stelle: sul Blog delle Stelle le istruzioni per partecipare alla selezione, che avverrà tramite la piattaforma Rousseau. C'è tempo dal 13 al 25 febbraio, poi toccherà al voto degli iscritti, attraverso la nuova funzione del portale.Continua a leggere

La profezia sulle Elezioni europee : "Boom sovranisti distruggerà l'Ue" : In questi giorni è stato pubblicato un rapporto, realizzato da un think tank con sedi in varie capitali europee, circa i "rischi per la sopravvivenza dell"Ue" derivanti da un eventuale "exploit" dei "partiti sovranisti" in occasione delle elezioni europee di maggio.Il dossier, redatto dall"European Council on Foreign Relations, presenta infatti l"ascesa dei movimenti anti-establishment, principalmente del Rassemblement national di Marine Le Pen ...

Elezioni europee 2019 - Pd firma il manifesto ‘Siamo europei’ di Carlo Calenda : Matteo Orfini, presidente del Pd, ha annunciato che domani sottoscriverà il manifesto 'Siamo Europei' di Carlo Calenda, per una lista unitaria alle prossime Elezioni europee: "Ho condiviso la scelta con Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti: il Pd dunque ne assume i contenuti"Continua a leggere

Parla Marc Semo : 'Il governo gialloverde cadrà prima o dopo le Elezioni europee' : Il giornalista del quotidiano Le Monde, Marc Semo, alla domanda circa il rapporto di forza tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, crede che "il governo cadrà primo o dopo le elezioni europee, in quanto il leader della Lega mira al voto anticipato per affermarsi come la prima forza politica del Paese e prendere l'egemonia su tutta la destra italiana". Mentre Di Maio, il leader del ...

Elezioni europee - l’appello degli ecologisti : “Facciamo crescere l’onda verde e civica. Non c’è un pianeta B” : Un progetto civico, ecologista, contro i populismi e i sovranismi, per una società “giusta e aperta” che possa rinascere con un Green New Deal. Così si presenta l'”onda verde” che per le prossime Elezioni europee del maggio 2019 ha lanciato un appello per raccogliere quanti più seguaci possibili. “Non c’è un pianeta B”, è lo slogan del gruppo che punta l’attenzione ai cambiamenti climatici e ai ...

Elezioni europee - mezzo passo indietro di Calenda : "Pronto a fare il gregario di Gentiloni" : L'ex ministro dello Sviluppo economico: "Se l'ostacolo alla costruzione della lista unitaria è la mia presenza nelle liste...

Elezioni europee - docenti ai seggi : fino a 2 giorni di riposo compensativo : Ci scrive una docente chiedendoci, in vista delle prossime Elezioni europee che si svolgeranno a maggio, se esiste una normativa che regoli il diritto al riposo compensativo per chi partecipa alle operazioni di voto. A dire la verità si tratta di un quesito ricorrente che ci proviene dai nostri lettori. In diversi ci hanno segnalato che in molte scuole, le informazioni rilasciate sono molto discordanti tra di loro. Diritto a 2 giorni A beneficio ...

Governo tecnico dopo le Elezioni europee : lo 'spettro' ventilato da Sergio Mattarella : Torna lo 'spettro del Governo tecnico '. Un'ipotesi non così lontana se si immagina uno scenario post-elezioni europee in cui la Lega di Matteo Salvini esplode e il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio ...