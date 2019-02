E' da oggi disponibile la nuova espansione di Civilization VI | Gathering Storm

FINAL FANTASY IX è disponibile da oggi : Sia i fan di vecchia data che i nuovi arrivati possono festeggiare l’arrivo dei titoli classici di FINAL FANTASY sulle piattaforme più moderne con l’uscita odierna di FINAL FANTASY IX su Nintendo Switch, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows 10. All’uscita di oggi seguiranno Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY!, che arriverà il 20 marzo, e FINAL FANTASY VII , disponibile dal 26 marzo Pubblicato ...

Da oggi anche l’offerta Iliad Voce è disponibile senza alcuna limitazione : Da oggi anche l'offerta Iliad Voce può essere attivata senza alcuna limitazione legata al numero di attivazioni, come accade per le altre offerte Iliad. L'articolo Da oggi anche l’offerta Iliad Voce è disponibile senza alcuna limitazione proviene da TuttoAndroid.

The Stillness Of The Wind è da oggi disponibile su Steam : Lambic Studios è lieto di annunziare che il suo The Stillness Of The Wind è da oggi disponibile su Steam. Il gioco ci mette nei panni di Talma, una simpatica vecchietta che vive in una sperduta fattoria con la sola compagnia dei suoi amati animali, godendosi in tranquillità i suoi ultimi anni di vita.Come riporta Rock Paper Shotgun, il gioco è giocabile totalmente con l'uso del mouse e dovrete selezionare gli oggetti con i quali far interagire ...

Disponibile da oggi Fear The Wolves - la prima settimana totalmente gratuito : Se pensate che i battle royale attualmente in circolazione siano troppo pochi e cercate qualcosa di diverso, dovete sapere che è da oggi Disponibile Fear The Wolves, titolo targato Vostok Games.Come riporta Gamingbolt, questo battle royale è stato in Early Access su Steam fino a poco tempo fa ed è da oggi Disponibile gratuitamente fino al 12 febbraio. Fear The Wolves si presenta come un classico battle royale ma tende a dare spazio ad esperienze ...

Etrian Odyssey Nexus disponibile da oggi : Etrian Odyssey Nexus è ora disponibile per Nintendo 3DS! Crea il tuo team da sogno con le classi di personaggi legacy Etrian, come la nuovissima classe Hero, e parti per un viaggio nel criptico continente di Lemuria. Lì, incontrerai un serraglio di personaggi eclettici, tra cui alcuni volti noti che i fan di vecchia data riconosceranno sicuramente grazie alle avventure passate. Caratteristiche di Etrian Odyssey ...

The Book of Unwritten Tales 2 è disponibile da oggi su Nintendo Switch : Wilbur, Ivo, Nate e Critter sono gli eroi della classica avventura punta e clicca The Book of Unwritten Tales 2 ora disponibile, in edizione fisica e digitale, per Nintendo Switch. The Book of Unwritten Tales 2 da oggi anche su Switch Dopo il successo di The Book of Unwritten Tales e The Critter Chronichles,grazie anche ai fondi raccolti su Kickstarter, King Art Games porta il sequel di The Book of Unwrittel Tales anche su Switch (disponibile ...

SPIKE VOLLEYBALL disponibile da oggi : Bigben e Black Sheep Studio sono liete di annunciare la release di SPIKE VOLLEYBALL, la prima simulazione di pallavolo indoor per Xbox One, PlayStation 4 e PC. SPIKE VOLLEYBALL arriva oggi su Xbox One, PS4 e PC Grazie all’inclusione dei paesi più importanti e ad un innovativo gameplay, SPIKE VOLLEYBALL è la prima simulazione di uno degli sport più diffusi a livello mondiale. Disciplina ...

E' da oggi disponibile al download il film segreto di Kingdom Hearts 3 : Tetsuya Nomura, director dell'attesissimo Kingdom Hearts 3, ha finalmente annunciato che il film segreto di del gioco è ora disponibile al download (contenuto nella patch 1.03), riporta VG247.Naturalmente per poter accedere al contenuto post lancio sarà necessario soddisfare alcuni requisiti. Innanzitutto dovremo aver completato il gioco, dovremo inoltre scattare delle foto in-game agli Emblemi Fortunati che assomigliano al loto di Topolino. In ...

Re-Legion - l'affascinante strategico cyberpunk che vi farà vestire i panni di un profeta - è disponibile da oggi su Steam e GOG : Re-Legion, ultima fatica del team Ice Code, è disponibile da oggi via Steam e GOG, come riporta Rock Paper Shotgun.Si tratta di un promettente RTS cyberpunk ambientato in una società tecnocratica, in cui il giocatore vestirà i panni di un profeta al quale è concessa la libertà di impostare i canoni del proprio credo, convertire al culto i cittadini e al tempo stesso trasformarli in un'unità di combattimento. Sarà possibile (anzi, necessario) ...

PC Building Simulator è disponibile da oggi su Steam : Dopo un breve periodo in Early Access di grande successo, PC Building Simulator è disponibile al prezzo di 19,99 € su Steam. Per l’occasione si sono aggiunti alla già impressionante lista di aziende produttrici i cui componenti compaiono nel gioco, anche NVIDIA, Deepcool e Thermaltake. PC Building Simulator disponibile da oggi Con questo aggiornamento le opzioni e le configurazioni a disposizione ...

KINGDOM HEARTS III disponibile da oggi su Xbox One e PS4 – Scarica i Poster GRATIS : Square Enix e Disney sono liete di annunciare che KINGDOM HEARTS III, l’attesissimo nuovo capitolo dell’amata serie di videogiochi di ruolo e d’azione, è ora disponibile in tutto il mondo. KINGDOM HEARTS III arriva oggi su PS4 e Xbox One Sia i fan di vecchia data che i nuovi arrivati seguiranno le fantastiche avventure di Sora, un giovane eroe del Keyblade che ha il compito di proteggere l’universo da forze ...

L'avventura distopica Pikuniku è disponibile da oggi su Nintendo Switch e PC : Sectordub e Devolver Digital hanno comunicato che L'avventura distopica Pikuniku è disponibile da oggi su Nintendo Switch e PC al costo di 12.99 euro. Il trailer di lancio (che trovate qui sotto) è stato realizzato dal celebre Kirsten Lepore mentre Calum Bowen ne ha curato le musiche. Pikuniku è un titolo basato sulla risoluzione di puzzle ed esplorazione ambientato in un mondo strano ma giocoso in cui non tutto è gioioso come sembra. Il ...

Unruly Heroes : il nuovo action-platform sviluppato da ex sviluppatori di Rayman Origins e Legends è da oggi disponibile : Magic Design Studios ha annunciato oggi che Unruly Heroes è disponibile da oggi su Nintendo Switch, Steam, Microsoft Store ed Xbox One. Ispirato dalla celebre opera Journey to the West, il giocatore vestirà i panni di quattro bizzarri eroi, Wukong Re delle Scimmie, Sanzang il monaco assonato, Kihong il maiale avido e Sandmonk il bruto sensitivo. Il gruppo vagherà per il mondo di gioco alla ricerca di quello che rimane della pergamena sacra, ...

HONOR View20 arriva in Italia : disponibile da oggi a 699 - 90 euro : HONOR View20 è ufficiale anche in europa ed è disponibile all'acquisto in Italia già da oggi: scopriamo le specifiche tecniche dello smartphone e il prezzo per il nostro Paese. L'articolo HONOR View20 arriva in Italia: disponibile da oggi a 699,90 euro proviene da TuttoAndroid.