Dopo San Valentino arriva San Faustino | protettore dei single | ecco le IMMAGINI

Dopo San Valentino arriva San Faustino - protettore dei single : ecco le CITAZIONI e le FRASI più divertenti per gli auguri : Il 15 febbraio, il giorno Dopo San Valentino, si ricorda San Faustino: è considerata ormai la Festa dei single, di tutti coloro che non cercano la propria metà o non l’hanno ancora trovata. San Faustino è considerata la festa dei “non innamorati” in parte perché è il giorno successivo alla Festa degli innamorati per eccellenza, in parte per il nome Faustino, che deriva dal latino e significa “propizio, favorevole”: un aggettivo che ben si presta ...

Loredana Bertè a Che Tempo Che Fa Dopo Sanremo 2019 (senza passare per Domenica In) : Mara Venier l'aveva attesa invano a Domenica In post Sanremo 2019 - il vero dopoFestival che ha regalato più chicche delle cinque serate in prime time e delle cinque nottate a seguire - ma lei ha scelto Fabio Fazio per la prima intervista dopo il Festival: Loredana Bertè sarà ospite di Che Tempo Che Fa di Domenica 17 febbraio, in una puntata speciale nel nome di Fabrizio De André. Con lui la regina dai capelli blu commenterà il suo ...

Sanremo - per un esorcista Mahmood avrebbe vinto per riabilitare il trap Dopo Corinaldo : A seguito della vittoria segnata dal cantautore dalle origini italo-egiziane Mahmood al Festival di Sanremo 2019, in molti sono insorti per la mancata vittoria di Ultimo, e non solo i fedeli telespettatori della kermesse musicale. Anche un esorcista, ai microfoni di un intervento radiofonico, si è espresso contro il trionfo di Mahmood, contestando che la sala-stampa abbia riabilitato la musica trap e la figura del trapper mediante Sanremo, alla ...

Sanremo - l'attacco : "Mahmood ha vinto per riabilitare il trap Dopo strage di Corinaldo" : Il Festival di Sanremo si è ormai concluso, ma si continua ancora a parlare qua e là di cil che non è andato giù al pubblico, alla critica e ai vari commentatori di turno. dopo le accuse a Virginia ...

Sanremo : Dopo la firma dell'accordo quadro primo incontro con l'assessore regionale Berrino per discutere del raddoppio ferroviario - Video - : Le immagini della riunione in sala Giunta La firma dell'accordo quadro lo scorso 29 gennaio ha segnato un momento di demarcazione tra il prima e il dopo, con una prospettiva futura di collaborazione ...

Ultimo - Dopo Sanremo la bomba di Dagospia : "La sua enorme cazz***. Ricordate quando per Fabrizio Corona..." : Il passato, inesorabile, ritorna. Si parla di Ultimo, secondo al contestatissimo Festival di Sanremo con il brano I tuoi particolari. Si parla di una sua vecchia canzone, contro cui ha puntato metaforicamente il dito Radio Latte Miele. Brano in cui Ultimo attaccava la giustizia italiana e difendeva

Ultimo si pente da Fiorello : in radio la "dedica" ai giornalisti Dopo le polemiche a Sanremo : Il cantautore romano aveva deciso di dare forfait anche a "Il Rosario della Sera", ma poi ci ha ripensato e si è messo in...

Mahmood - drammatica confessione sul padre : 'Dopo il Festival di Sanremo...' : 'I rapporti con mio padre sono fermi da tempo immemorabile. Non si è fatto vivo ancora. Ma se non dovesse succedere, non fa nulla. E poi, oggi con lui parlerei di musica. Stop'. Mahmood, in una ...

Michelle Hunziker furibonda - senza precedenti : 'Ipocrisia senza confini' - chi massacra Dopo Sanremo : La vediamo sempre sorridente. Ma anche Michelle Hunziker conosce la rabbia. Lo dimostra quanto postato in una story su Instagram dalla meravigliosa showgirl. Story condita da un messaggio durissimo: '...

Francesco Renga Dopo la partecipazione a Sanremo ritorna con il nuovo album “L’altrà metà” : Uscirà venerdì 19 APRILE “L’altra metà”, il nuovo e atteso disco di inediti di Francesco Renga L’album conterrà anche il brano sanremese “Aspetto che torni”, attualmente in radio e disponibile in digitale, il cui video, girato a Torino per la regia di Gaetano Morbioli, racconta attraverso immagini semplici e giochi di prospettiva la poetica del brano. Il video di “Aspetto che torni” è visibile al seguente link: ...

Mahmood Dopo Sanremo : “Sono fidanzato. Mio padre non si è fatto vivo ancora” : Mahmood, il vincitore di Sanremo 2019 è fidanzato e ha un rapporto difficile con il padre dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019 con la canzone Soldi, Mahmood si è sbilanciato sulla sua vita privata. Lo ha fatto col settimanale Chi, al quale ha rilasciato un’intervista nell’ultimo numero in edicola. Seppur molto riservato, l’artista […] L'articolo Mahmood dopo Sanremo: “Sono fidanzato. Mio padre non si è fatto ...