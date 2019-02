Dopo il grande freddo arriva anche il gelicidio in Canada - video da Montreal

Terra - nuovo allarme : in atto “la più grande estinzione Dopo i Dinosauri” : sta scomparendo una specie necessaria per la vita - “sarà una vera catastrofe” : Secondo gli autori di una sintesi di 73 studi pubblicata nella rivista Biological Conservation, stiamo assistendo “al più grande episodio d’estinzione” dopo quello dei dinosauri: oggi, circa un terzo delle specie di insetti è minacciata dall’estinzione. “E ogni anno si aggiunge circa l’1% alla lista. Entro 50 anni, non ne resterà che la metà ed entro 100 anni non ce ne saranno più”, hanno calcolato Francisco Sanchez-Bayo e Kris Wyckhuys, delle ...

Sci – L’attesa è finita - il grande fondo torna Dopo 12 anni : sabato e domenica la Coppa del Mondo fa tappa a Cogne : dopo 12 anni d’assenza, la Coppa del Mondo di fondo arriva a Cogne per l’ultima tappa dei Campionati Mondiali di Seefeld Dalla Finlandia alla Valle d’Aosta. dopo Lahti, la Coppa del Mondo di fondo arriva a Cogne per l’ultima tappa prima dei Campionati Mondiali di Seefeld. Sono dodici anni che il circuito degli sci stretti non si fermava nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. C’è grande fermento per vedere all’opera i ...

Con la vittoria di Mahmood le élite si prendono la prima grande rivincita Dopo il 4 marzo 2018 : Era difficile congegnare un regalo meno efficace alla vulgata sovranista e populista di quello venuto fuori nell'ultima serata del Festival.Vince Mahmood (nato 26 anni fa a Milano da madre italiana e padre egiziano), ma questa potrebbe essere di per sé anche una buona notizia.In fondo in questa vittoria c'è tutta la vitalità di una nuova generazione di italiani che mescolano abitudini, suoni e colori di ogni parte del mondo: ...

Sci di fondo - Sprint Lahti 2019 : Federico Pellegrino torna sul podio! E’ secondo dietro Klaebo Dopo un grande duello : Federico Pellegrino ha conquistato il secondo posto nella gara Sprint in tecnica libera di Lahti valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo. L’alfiere azzurro di Nus ha ceduto, nella finale, soltanto a un regale Johannes Klaebo, che si conferma nello status di fenomeno della specialità. Il norvegese ha ottenuto così la settima vittoria parziale in questa stagione (contando le quattro all’interno del Tour de Ski senza la classifica ...

Australia : Dopo il grande caldo le piogge torrenziali. Alluvione su Townsville. : dopo la grande ondata di caldo che ha colpito l'Australia nelle scorse settimane (ve ne abbiamo parlato qui), si sono abbattute sul paese piogge torrenziali, che hanno causato ingenti danni e anche...

Sofia Goggia - una fuoriclasse indiscutibile. La più grande Dopo Deborah Compagnoni : A caldo un pizzico di amarezza rientra nella natura umana delle cose. Vedi sfumare un oro mondiale per soli 2 centesimi, anche se a batterti è colei che, forse sin da ora, può essere considerata come la più grande sciatrice di tutti i tempi. Poi, riflettendo con calma, comprendi la portata dell’ennesima impresa che hai realizzato. Vice-campionessa del mondo, con appena due gare nelle gambe ed una stagione saltata quasi per intero dopo la ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia Dopo l’argento : “Pensavo di giocarmi le mie carte - a un certo punto ho sciato bene. Grande Italia” : L’Italia ha incominciato alla Grande i Mondiali 2019 di sci alpino grazie a una fantastica Sofia Goggia che ha conquistato la medaglia d’argento in SuperG, la bergamasca ha subito fatto centro ad Are (Svezia) e festeggia un secondo posto eccezionale ad appena due centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin che l’ha beffata nel finale. La Campionessa Olimpica di discesa libera, rientrata dall’infortunio solo una decina ...

Pete Davidson : Dopo Ariana Grande - visto mano nella mano con Kate Beckinsale : New couple alert The post Pete Davidson: dopo Ariana Grande, visto mano nella mano con Kate Beckinsale appeared first on News Mtv Italia.

Lecce - Scavone - ultimi controlli e dimissioni Dopo la grande paura : Manuel Scavone può tornare a casa. Giusto il tempo per sottoporsi a un ultimo controllo, sin qui hanno dato esito negativo le tac effettuate dal momento del ricovero,, poi il centrocampista del Lecce ...

Tre album in un solo anno per Ariana Grande? La popstar ancora in studio per nuova musica Dopo Thank U Next : Ha dell'incredibile la mole di lavoro di Ariana Grande nell'ultimo anno: ad agosto è uscito l'album Sweetener che ha avuto una buona accoglienza ma uno sfortunato tempismo, visto che a settembre la morte dell'ex compagno della cantante Mac Miller le ha impedito di promuovere quel lavoro come avrebbe voluto, ma a meno di sei mesi da quel rilascio sta arrivando Thank U Next, un nuovo disco di inediti anticipato da due brani entrambi capaci di ...

Il grande mistero Tutankhamon. Riapre Dopo dieci anni la tomba del faraone : Soprattutto per studiare tutto ciò che ancora non si era riuscito a capire del mondo di Tutankhamon.

Il grande mistero Tutankhamon. Riapre Dopo dieci anni la tomba del faraone : "Mi stanno cadendo i baffi. Non so se riuscirò più a essere l'uomo che sono stato sino a oggi". Howard Carter era disperato quando nel 1905 gli fu tolto il ruolo di ispettore capo del sud dell'Egitto per il Consiglio supremo delle antichità francesi. Era da sei anni nel paese africano. C'era andato

Stefano e Benedetta - bacio Dopo il Grande Fratello? Lui : “Non è un bel periodo” : Stefano Sala e Benedetta Mazza news: cosa è successo dopo il Grande Fratello Vip Stefano Sala e Benedetta Mazza stanno insieme dopo il Grande Fratello Vip? Archiviata la storia con la modella Dasha, l’ex gieffino è volato tra le braccia della bionda soubrette? A quanto pare no. In una recente intervista per Nuovo Tv Stefano […] L'articolo Stefano e Benedetta, bacio dopo il Grande Fratello? Lui: “Non è un bel periodo” ...

Dopo l’alta (e calda) stagione del Natale arriva il grande freddo che invita a vacanze in igloo : Si dice che il freddo si combatta con il freddo e allora perché, al di là della battuta, non programmare in pieno inverno un viaggio nel ghiaccio? Ma quello vero eppure piacevolissimo offerto in autentici igloo trasformati in hotel accoglienti, straordinari e, per contrasto alle temperature circostanti rigidissime, anche very warm. Dopo le fughe al caldo vero della vacanze di Natale appena finite, per chi volesse cogliere i ...