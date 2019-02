Diventa papà a 94 anni | record in Puglia | la mamma ne ha quarantadue

San Valentino da record : a 94 anni Diventa papà : Un San Valentino da record per un 94enne che ieri è diventato papà. La madre del neonato ha 42 anni. E’ accaduto in Puglia, nel Foggiano, dove una donna ha dato alla luce un bambino nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale “Tatarella” di Cerignola. Quando un simpatico 94enne è giunto in ospedale, non è passato inosservato, ma la sorpresa maggiore per i medici e gli infermieri è stata scoprire che l’uomo ...

Richard Gere è Diventato papà a 70 anni : Richard Gere è diventato papà a quasi 70 anni. Il divo di Hollywood, che compirà gli anni il prossimo 29 agosto, ha avuto il suo secondo figlio. A rendere padre l’attore Alejandra Silva, manager 36enne che ha sposato nell’aprile 2018 dopo una lunga storia d’amore. A meno di un anno dalle nozze, Gere aveva annunciato l’arrivo del primo figlio della coppia, durante un incontro con il Dalai Lama. Il divo è amico di lunga ...

Francesco Chiofalo dopo l’operazione vorrei Diventare papà : A “Verissimo” Francesco Chiofalo racconta: «Sto meglio, anche se non sono ancora al 100%», fa molta fatica a celare l’emozione nel raccontare il delicato intervento a cui è stato sottoposto per combattere il tumore che lo aveva colpito. A Silvia Toffanin, ha raccontato col cuore in mano quanto ha vissuto negli ultimi mesi. «Tutto è iniziato dopo un incidente, avevano notato un accumulo di sangue nel cervello che secondo i ...

Lorenzo e gli auguri a papà Vasco Rossi : «Ti ho conosciuto uomo - sei Diventato grande padre» : Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Una lunga vita spericolata, in cui trova spazio anche la festa di compleanno. A Zocca, tra Bologna e Modena, una lunga serata di musica e omaggi organizzata dal figlio Lorenzo (la mamma è Gabri). La data, del ...

«Papa Francesco - Diventa vegano». L'appello di Genesis - 12 anni - Diventa un caso : ... in piedi sopra una valigia usata a mo' di pedana per guadagnare i centimetri necessari ad arrivare al microfono sul podio, e riuscire a spiegare come salvare il mondo cambiando alimentazione. «Ho ...

Bonucci Diventa papà per la terza volta : «Siamo 5 - benvenuta Matilda» : La bimba è nata ieri sera, alle 19.29, alla Città della Salute e della Scienza di Torino, e al momento della nascita pesava quasi 2,8 chili. Lei e la mamma, Martina Maccari, stanno bene. 'We are 5! ...

1 milione di dollari in beneficenza se Papa Francesco Diventa vegano. La curiosa proposta di un'attivista 12enne : Per tutti i cristiani il periodo di Quaresima è un tempo di rinunce e di preparazione spirituale verso la Pasqua. Papa Francesco non è di certo esente da queste rinunce, ma la proposta che è arrivata al Pontefice è sicuramente curiosa. L'attivista vegana 12enne Genesis Butler ha promesso di donare in beneficenza 1 milione di dollari se Bergoglio accetta di diventare vegano per la Quaresima. All'iniziativa hanno ...

Un milione di dollari per far Diventare vegano il Papa : Ho smesso di capire i giovani quando ero adolescente quindi ho dovuto leggere e rileggere più volte l’appello della dodicenne Genesis Butler rivolto a Papa Francesco e apparso oggi sui quotidiani. Genesis, il cui obiettivo è combattere il cambiamento climatico per mezzo di un cambiamento dietetico,

Rosita difende papà Adriano : "Col cartone è Diventato immortale. I detrattori non vedono l'ora di attaccarlo" : Rosita difende papà Adriano Celentano. In un'intervista al settimanale Spy, la figlia del Molleggiato parla di Adrian, il cartone animato di Adriano Celentano andato in onda su Canale 5, accolto con qualche dubbio sia dal pubblico che dalla critica. "Mio padre è soddisfatto, non è dispiaciuto. Non è ancora il momento di fare un bilancio perché questo progetto è agli inizi, mancano ancora diverse ...

Tom Hardy è Diventato di nuovo papà e avrebbe scelto un nome dedicato a un famosissimo film : L'hai sicuramente visto The post Tom Hardy è diventato di nuovo papà e avrebbe scelto un nome dedicato a un famosissimo film appeared first on News Mtv Italia.

Cuadrado è Diventato papà - il colombiano e la prima FOTO dalla sala parto con il piccolo Lucas : Juan Cuadrado è diventato padre per la seconda volta, l’ala destra della Juventus ha dato la notizia sui suoi profili social Juan Cuadrado, temporaneamente fuori dalla rosa a disposizione di Max Allegri per infortunio, ieri è diventato padre del piccolo Lucas. Il colombiano ha dato la notizia su Instagram e Twitter, dove ha annunciato la nascita del suo secondogenito. “Grazie signore Gesù per la benedizione e l’eredità ...

Juve - Cuadrado Diventa papà : ANSA, - TORINO, 13 GEN - Ai box per infortunio, lo Juventino Juan Cuadrado si è consolato di non poter giocare nel 2-0 di Coppa Italia sul Bologna con la nascita del piccolo Lucas. "Grazie signore ...