DIRETTA Rapid Vienna Inter | risultato live 0-1 | streaming video tv | Vecino spreca!

Europa League - Inter-Rapid Vienna in DIRETTA tv : partita in chiaro su TV8 il 21 febbraio : L’Inter, dopo l’impegno di campionato contro la Sampdoria nel weekend di Serie A, sarà attesa dal ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League contro il Rapid Vienna. Il match d’andata si è concluso 0-1 a favore dei nerazzurri. Il goal vincente è stato realizzato da Lautaro Martínez. L’attaccante argentino ha trasformato il calcio di rigore concesso nel primo tempo. Per lui si è trattato della prima rete in Europa con la maglia ...

Rapid Vienna-Inter LIVE - Europa League 2019 : DIRETTA e tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTI 13 FEBBRAIO 19.56 Queste le probabili formazioni di Rapid Vienna-Inter. Rapid VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Muldur, Dibon, Barac, Potzmann; Schwab, Ljubicic; Murg, Knasmullner, Schobesberger; Alar. INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. 19.54 Dunque Lautaro Martinez, decisivo contro il Parma, ...

L’Inter riparte contro il Rapid Vienna senza Icardi : la gara in DIRETTA su Sky : L’Inter, ancora travolta dal caso Icardi, scende in campo questa sera nell’andata dei sedicesimi di Europa League, competizione in cui si è ritrovata dopo essere scivolata al terzo posto nel suo girone di Champions. In questa fase del torneo non sono ammessi errori, ma soprattutto ci si attende una prestazione di carattere per dimostrare come […] L'articolo L’Inter riparte contro il Rapid Vienna senza Icardi: la gara in ...

Rapid Vienna-Inter LIVE - Europa League 2019 : DIRETTA e tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rapid Vienna-Inter, andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. All’Allianz Stadion della capitale austriaca i nerazzurri affronteranno i padroni di casa nel primo turno a eliminazione DIRETTA della seconda competizione continentale per importanza: i ragazzi di Luciano Spalletti sono stati retrocessi dalla Champions ...

Rapid Vienna-Inter - Europa League : partita in DIRETTA tv su Sky il 14 febbraio : L’Inter, tornata al successo in campionato contro il Parma, affronterà il Rapid Vienna in Europa League. I nerazzurri scenderanno in campo giovedì 14 febbraio alle ore 18.55 per l’andata dei sedicesimi di finale. La squadra di Luciano Spalletti è retrocessa dalla Champions League dopo essersi classificata al terzo posto nel proprio girone. Avrà una seconda chance di cullare sogni di gloria europei in quest’altra competizione, ma dovrà cambiare ...