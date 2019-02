Diciotti | martedì 19 febbraio il voto Grasso | “Sì al processo per Salvini | altrimenti si

ilfattoquotidiano

Caso Diciotti, voto sul processo a Salvini sarà martedì 19 - Diciotti, la Giunta per le immunità vota su Salvini martedì 19 -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Ildella Giunta per le immunità di Palazzo Madama sul caso della naveè stato programmato per19alle 13.30. Ieri, con una relazione di 15 pagine, il relatore e presidente dell’organismo Maurizio Gasparri ha chiesto che non si conceda l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo: è accusato di sequestro di persona aggravato per non aver fatto scendere i migranti dalla nave. Arrivando in giunta, il senatore del M5s Mario Michele Giarrusso ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se i 5 stelle avessero deciso come votare: “Ci stiamo ragionando sopra”. E al termine ha aggiunto: “saprete la posizione del M5s”.Chi ha già espresso la sua posizione è invece il senatore ed ex presidente del Senato Pietro: “Sì all’autorizzazione a procedere,si apre un ...