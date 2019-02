Di Maio vede Parolin : asse per i negozi chiusi di domenica : CITTÀ DEL VATICANO - I 5Stelle cercano sponde al di là del Tevere. Il dinamismo di quest?ultimo periodo da parte del Movimento si può spiegare come il tentativo di...

Nuova protesta dei gilet gialli - il ministro francese Loiseau attacca Di Maio : "Dovrai vedertela con noi" : Scontri con la polizia a Parigi, lanciata una molotov davanti al Senato, un manifestante ha perso la mano. Almeno dieci i fermi.

Reddito cittadinanza - Cremaschi : “Il soggetto è di Di Maio ma la sceneggiatura è di Salvini. Si vede la mano della Lega” : “Reddito di cittadinanza? L’idea di fondo mi convince. Noi di Potere al Popolo siamo dalla parte del Reddito di cittadinanza, non certo dalla parte del Pd e di Confindustria, secondo cui si buttano i soldi. Critichiamo, però, come viene fatta questa misura e non il principio che si debbano dare soldi ai poveri e ai disoccupati”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio ...

Di Maio vede i gilet : M5S al lavoro su più fronti in vista delle prossime elezioni europee . Nella periferia di Parigi, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista hanno incontrato Christophe Chalencon, leader dei gilet gialli ,...

Di Maio a Parigi vede i gilet gialli. Ma loro : "Niente alleanza per le elezioni europee" : Il 5 gennaio scorso ha preso parte alla riunione di Marsiglia in cui sono state poste le basi per la lista politica che si chiama "Rassemblement d'Initiative Citoyenne - RIC" ed è guidata da Ingrid ...

Di Maio a Parigi vede i gilet gialli - prove d'intesa in vista delle elezioni europee 2019 : "La loro politica estera: difendere un dittatore comunista come Maduro e incontrare i gilet gialli. L'Italia è rossa di vergogna'', afferma Mara Carfagna , deputata di Forza Italia e vicepresidente ...

Di Maio vede Gilet Gialli : valori comuni : 17.34 "Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi". Lo scrive su Facebook il capo politico M5S, Di Maio, annunciando l' incontro proficuo con il leader dei Gilet Gialli, Cristophe Chalençon, e i candidati alle elezioni europee della lista Ric di Ingrid Levavasseur. "Oggi con Di Battista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo fatto questo bell'incontro,il primo di tanti,in cui abbiamo parlato dei nostri Paesi, dei diritti sociali, di ...

Di Maio vede i gilet gialli a Parigi"Cambieremo insieme l'Europa" : Di Maio aveva confermato l'incontro con un WhatsApp al direttore di Affari: "Siamo in Francia per vedere i gilet gialli". Al termine del confronto grande entusiasmo. Nuovo incontro nelle prossime settimane a Roma Segui su affaritaliani.it

Feltri prevede il fallimento di Di Maio chiamato “terroncello” e di Conte il signor nulla : Feltri prevede una sono sconfitta da parte del M5S e di Giuseppe Conte. Sarà Salvini e la Lega a prendere il volo presto Andreotti con una battuta efficacissima diceva che il potere logora chi non ce l’ha. E ai suoi tempi le cose stavano esattamente così. Ma oggi sono cambiate. Il potere continua a logorare, tuttavia non più chi non ce l’ha bensì chi lo detiene e ne fa pessimo uso, come è il caso dei grillini, i quali costituiscono ...

Industria - dati da recessione Ma Di Maio vede il "boom" : Come negli anni Sessanta, con le 'autostrade digitali' al posto della grande rete viaria costruita negli anni d'oro dell'economia italiana. Il premier Conte è convinto che la risposta sia la legge di ...

[Il commento] Di Maio vede un nuovo boom economico ma gli sfugge un particolare : Ormai è netta e allarmante la sconnessione tra gli obiettivi di crescita sbandierati dal governo e le tendenze reali dell'economia". Per Matteo Renzi - in una lunga diretta Facebook in cui spazia ...

Compleanno Schumacher - Di Maio celebra il Kaiser : “in questo giorno avrei voluto vederlo vestito di rosso e sorridente” : Il vicepremier ha inviato i propri auguri a Michael Schumacher, postando su Instagram una foto del Kaiser “L’8 ottobre del 2000 io e chissà quanti altri milioni di italiani mettemmo la sveglia presto per vedere Michael Schumacher alla guida della Ferrari riportare il mondiale a Maranello dopo 21 anni. Oggi vorremmo celebrare i suoi 50 anni con lui vestito di rosso e sorridente, proprio come quel giorno“. Così su ...

Di Maio punta alle europee : "Niente a che vedere con la destra sovranista" : Luigi Di Maio scalda i motori in vista delle elezioni europee del 2019 e lancia il programma del Movimento 5 Stelle per l'Ue. ' Presenteremo un manifesto per un'Europa diversa, che non ha nulla a che ...

Manovra - Carlo Calenda : “Una follia - si vede che Salvini e Di Maio non hanno mai lavorato” : L'ex ministro Carlo Calenda attacca il governo e parla di una Manovra folle che "rischia di farci andare contro un muro". Poi un attacco ai due vicepresidenti del Consiglio in riferimento alla legge di Bilancio: "Si vede che Di Maio e Salvini non hanno mai lavorato in vita loro e non hanno alcuna esperienza di governo".Continua a leggere