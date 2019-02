Desirèe Mariottini | arrestata ragazza che le vendeva la droga

Desirée Mariottini - un altro arresto : 21enne accusata di avere ceduto la droga : C’è un altro arresto nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della sedicenne Desirèe Mariottini, ritrovata a ottobre senza vita in uno stabile abbandonato di San Lorenzo a Roma. È finita in manette una ventunenne del Botswana. Nella perquisizione sono stati sequestrati metadone e psicofarmaci. Per gli inquirenti avrebbe ceduto, in “maniera continuativa e aggravata”, sostanza stupefacente alla sedicenne anche nei ...