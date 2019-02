Da 40 anni non si dava tanta importanza alle elezioni Europee : 'Se si fa il paragone con le elezioni del 2014' ha spiegato Duch 'la situazione politica in Europa e altrove è completamente diversa. Cinque anni fa non si parlava di Brexit o di Donald Trump come ...

Di Maio dopo l'Abruzzo : «M5S non è finito - il governo durerà cinque anni» : Mea culpa Di Maio su un eccesso di improvvisazione del Movimento, ma il leader pentastellato non demorde e dopo il flop Abruzzo rilancia. Nei due giorni dopo le elezioni «ho riflettuto. Mi...

Di Maio : "Nel M5s ci sono problemi ma non siamo finiti e il governo durerà cinque anni" : Sul Blog delle Stelle il capo politico del movimento fa il punto dopo l'esito delle elezioni regionali in Abruzzo che hanno visto trionfare il centrodestra, seguito dal centrosinistra: "Dove non siamo pronti dobbiamo smetterla di presentarci"

Di Maio : 'Governo non cadrà e durerà 5 anni' : " Il MoVimento 5 Stelle oggi è l'unico argine a Berlusconi ministro della giustizia o dell'economia ", ha affermato in un passaggio del suo intervento sul blog delle Stelle, il leader del M5S. "Ci ...

Uccide il figlio di 2 anni - lo fa a pezzi e lo nasconde nella borsetta : “Non mi ascoltava mai” : Nakira Griner, 24 anni, è accusato di omicidio di primo grado. La donna del New Jersey aveva detto alla polizia che il piccolo Daniel Jr era stato rapito per giustificare la sua sparizione. Alla fine ha ammesso di averlo "ferito" perché non mangiava e di averlo lasciato ("vivo") in strada perché qualcuno se ne occupasse. In realtà, i suoi resti sono stati trovati anche nella sua borsetta.Continua a leggere

Justine Mattera - 'non vorrei essere più giovane - mi sento molto meglio di quando avevo 20 anni' : 47 anni e non sentirli. Justine Mattera è in forma smagliante, come dimostrano alcuni suoi scatti social, pubblicati e molto apprezzati su Instagram. Da 10 anni sposa di Fabrizio Cassata, nonché mamma di Vincent Michael e Vivienne Rose, l'ex moglie di Paolo Limiti non ha affatto nostalgia della propria giovane età. Anzi, come ribadito in un'intervista rilasciata a Il Giornale, ne va alquanto fiera. "Mi sento molto meglio di quando ...

Omicidio Vannini - dubbi su Martina Ciontoli/ Abbate "Com. Carabinieri non indagato?" : Marco Vannini, i dubbi su Martina Ciontoli del giornalista Carmelo Abbate; 'o mente lei o il comandante dei Carabinieri. Perché allora lui non è indagato?"

Pordenone - tragico incendio divampa in una casa : muore un bambino di 5 anni : Nella cittadina di Pinzano al Tagliamento, piccolo comune delle valli Friulane non lontano da Pordedone, una casa è andata improvvisamente a fuoco provocando un tragico incendio. La tragedia ha provocato la morte di un bambino di 5 anni di origini burkinabè che si trovava nell'abitazione insieme ad altri due fratelli gemelli di 27 anni. La madre del bambino, invece, si trovava fuori casa e soltanto al suo arrivo ha potuto avvertire i soccorsi ...

Loredana Bertè - la sorella a Storie Italiane : “Non la sento da anni” : Storie Italiane, Leda Bertè parla della sorella Loredana: “E’ una donna che ha sofferto” Si è raccontata nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi Leda Bertè, sorella di Mia Martini e Loredana Bertè, all’indomani della messa in onda del film di grande successo con protagonista Serena Rossi nei panni dell’indimenticata cantante di “Almeno tu nell’universo”. E ai microfoni della ...

Non rientra a casa - trovata senza vita nella sua merceria a Senigallia : Carla aveva 55 anni : Carla Zingaretti era la titolare della merceria “Cugi Cugi” in via Pisacane, nel centro anconetano. La tragica scoperta questa notte. Ad allertare la polizia, i familiari, che non l'hanno vista rientrare. I funerali oggi pomeriggio.Continua a leggere

Morte Vannini - la testimonianza della vicina : 'Forse Antonio Ciontoli non era in casa' : Una sera di maggio di quattro anni fa Marco Vannini viene raggiunto da un colpo di pistola all'interno della casa della famiglia della sua fidanzata, Martina Ciontoli. Dopo un'ora dal fatto la famiglia Ciontoli attua varie telefonate al 118, telefonate totalmente fuorvianti e confusionali, che hanno ritardato l'arrivo dei soccorsi e portato il giovane Marco alla Morte dopo ore di agonia. Il resoconto della famiglia di fronte ai giudici appare ...

Arezzo - bimbo di 3 anni dimenticato per 6 ore sul pulmino : “Fatto che non rimarrà impunito” : Un bambino di tre anni è rimasto circa 6 ore solo nel pullmino che doveva portarlo alla scuola materna. È successo a San Giovanni Valdarno (Arezzo). I genitori presenteranno denuncia. L’azienda dello scuolabus: “Accompagnatrice già sospesa dal servizio e avviata una indagine interna per accertare le responsabilità”.Continua a leggere

Pordenone - incendio a Pinzano al Tagliamento : muore bimbo di 5 anni : Pordenone, incendio a Pinzano al Tagliamento: muore bimbo di 5 anni Il bambino, originario del Burkina Faso, è rimasto intrappolato tra le fiamme divampate nella sua casa. Soccorso da un vigile del fuoco e portato all'esterno dell'abitazione, le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Salve altre due ...

