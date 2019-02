Crescita dell' Italia strozzata dallo stato | ecco i numeri sulla scarsa libertà economica

Moody's rivede al ribasso le stime di Crescita dell'Italia : Alla fine anche Moody's taglia le stime di crescita dell'Italia per il 2019 , allineandosi ed, anzi, peggiorando i giudizi arrivati in quest'ultimo periodo da vari organismi internazionali, fra cui ...

Moody’s abbassa le stime di Crescita dell’Italia per il 2019 : “Rischio elezioni anticipate” : Moody’s abbassa le stime di crescita dell’Italia per il 2019. «Avevamo una stima dell’1,3% sulla crescita del Pil italiano. Quest’anno sarà sicuramente sotto l’1%, probabilmente un valore tra 0 e 0,5%», ha detto Kathrin Muehlbronner, lead analyst per l’Italia di Moody’s. Quanto al rating di Moody’s sull’Italia, abbassato lo scorso ottobre, «abbiamo...

Agromafie - volume d’affari in Crescita : 24 - 5 miliardi di euro nel 2018. Maggior parte delle denunce è per caporalato : 24,5 miliardi di euro: è il volume d’affari complessivo annuale delle Agromafie, che nel 2018 ha avuto un aumento del 12,4%. Una crescita che sembra non risentire della stagnazione dell’economia italiana e internazionale, immune alle tensioni sul commercio mondiale e alle barriere per la circolazione delle merci e dei capitali. Non solo, dati della Guardia di Finanza, diffusi in occasione della presentazione del VI Rapporto sulle Agromafie ...

Openjobmetis - ricavi 2018 in Crescita dell'1 - 8% : Openjobmetis l'agenzie di recruiting quotata a Piazza Affari, al segmento STAR, ha annunciato ricavi 2018 per 594,3 milioni rispetto ai 583,9 milioni dell'anno precedente con una crescita dell'1,8% su ...

BPER - Vandelli : Unipol Banca ottima occasione di Crescita : Unipol Banca è una realtà che è passata attraverso una importante ristrutturazione e che oggi si presenta con i "conti in ordine" ed una "buona assett quality" rappresentando "un'ottima opportunità di ...

Secondo Take-Two la prossima generazione di console e lo streaming hanno il potenziale per migliorare il tasso di Crescita della compagnia : L'arrivo delle console di nuova generazione si avvicina, in molti prevedono che il 2020 sarà l'anno in cui vedremo PS5 e Xbox Scarlett. Una sezione non troppo piccola del settore sembra già essere al lavoro sui giochi di nuova generazione. L'eccitazione che circonda i nuovi sistemi, quindi, è piuttosto alta. E questo è il caso degli sviluppatori di giochi e dei publisher.Take-Two Interactive, ad esempio, sembra molto entusiasta del potenziale ...

Giù la maschera : quota cento e reddito sono nemici della Crescita : Roma. Fino a quando lo scriveva il Foglio " o qualche economista come Tommaso Monacelli e Andrea Garnero su lavoce.info " si poteva non rispondere e far finta di non sentire. Ma adesso che lo scrive ...

Conte : un piano di investimenti per contrastare il calo della Crescita : Per Conte tutto ciò è 'Un chiaro segnale di fiducia dei mercati e non si tratta di rami sospesi nel vuoto ma' azioni che si basano su saldi reali della nostra economia'.

Ue taglia previsioni di Crescita dell'Italia - Tria minimizza : Roma, 7 feb., askanews, - Era temuto e ampiamente anticipato e alla fine il drastico taglio sulle previsioni della crescita italiana della Commissione europea è arrivato: un intero punto in meno sul ...