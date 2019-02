Cosa c' era nella libreria di Travaglio | oltre la carta igienica con la faccia di Renzi

Cosa vedere stasera in tv - se San Valentino ti ammorba : Per chi è allergico al sentimentalismo, la tv stasera propone principalmente cazzotti, inseguimenti e un po' di orrore in chiave splatter. Partendo da qui, la vendetta dei disamorati sulla festi degli accoppiati si intitola San Valentino di sangue. Purtroppo, come in tutte le vendette, bisogna attendere. Fino alle 23.25 (su Italia 1). Per la serie agenti e intrighi, invece, l'appuntamento è con Jason Bourne, quinto film della ...

Cosa vedere stasera in tv - se festeggi San Valentino in casa : Tu, lei, cena, tv... e poi tutto il resto. Oppure anche no, giusto il piacere di stare insieme tranquilli e indisturbati. Magari avvolti nella stessa coperta e coccolati da partner ma anche qualche sfizio dolce o salato. Ecco Cosa vedere in tv per completare il programma: Due classici Anni '90 con Meg Ryan e Julia Roberts Innamorati cronici e Se scappi, ti sposo sono due commedie cult in cui il divertimento supera quasi il romanticismo. Nella ...

C'era una volta Rimmel. Da "Cosa mi manchi a fare" a "Faccio un casino" : l'amore ai tempi dell'indie : La musica italiana ha subito negli ultimi anni uno scossone che è stato percepito pure dalle parti di Sanremo. La partecipazione di Motta, Ex-Otago e The Zen Circus al Festival è la prova di un cambiamento nella poetica e nell'estetica della canzone, in particolare quella d'amore, che ha investito il cantautorato nostrano. A proporre queste novità sono artisti come Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, Calcutta e Coez che dai ...

Donazione o erogazione liberale 2019 : Cosa sono e come scaricare le detrazioni : Donazione o erogazione liberale 2019: cosa sono e come scaricare le detrazioni Un tema interessante è quello relativo alla possibilità di scaricare dalle tasse le cosiddette erogazioni o donazioni liberali. Esse sono un particolare tipo di atto di liberalità, che vedremo di seguito insieme ai metodi di detrazione e deduzione previsti dalla legge in questo ambito. Donazione o erogazione liberale: che cos’è secondo la legge italiana ...

Cosa resterà del M5s? : Perdonate la parafrasi canora decisamente pop, eppure, portandoci avanti con l'immaginazione politica, viste le sconfitte d'Abruzzo e le altre che già si annunciano, l'interrogativo in questo caso è doveroso: Cosa resterà del Movimento 5 Stelle? E qui, avendo dimestichezza con la storia patria dei partiti, il pensiero va al proverbiale Fronte dell'Uomo Qualunque, fondato a Roma nel 1945 da un commediografo pieno di estro, ...

Cosa c’è stasera in TV : Ci sono gli ottavi di Champions League – ma non gioca nessuna italiana – qualche film e i soliti programmi del mercoledì

Michelle Hunziker nella bufera. “Distrutta” dai fan per il video in villa : Cosa è successo : Dopo aver condotto il Festival di Sanremo nel 2018, Michelle Hunziker è tornata all’Ariston anche nell’edizione 2019, che si è appena conclusa, come ospite. nella seconda serata la svizzera si è prestata a una esilarante gag con Claudio Bisio, co-conduttore della kermesse con cui si è ritrovata a dividere la scena a distanza di 19 anni da ‘Zelig’, programma che condussero insieme dal 2000 al 2003. Il loro balletto sulle note della canzone degli ...

Matteo Renzi - i clamorosi sms con cui inchioda Giuseppe Conte : "Ecco Cosa mi scriveva" - premier smascherato : Non è certo fuori dalla scena politica Matteo Renzi. Lo mette nero su bianco nel suo libro Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani, edito da Marsilio, di cui si legge qualche anticipazione sul Corriere della Sera: "Come disse Isaia: per amore del mio popolo non tacerò". E ancora: "Io penso che

Cosa succederà ora alla Tav? : Il vicepremier Salvini in visita al cantiere di Chiomonte. (foto MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images) Ora che l’analisi costi-benefici sulla Tav è stata pubblicata, sorge spontanea una domanda: e adesso, che si fa? La risposta a questo interrogativo arriverà nei prossimi giorni, molto più probabilmente nei prossimi mesi. Al vaglio del governo, di base, ci sono due opzioni: continuare la costruzione dell’opera – che in questi ultimi mesi è stata ...

Silvio Berlusconi a Pomeriggio 5 : "A Sanremo tutte boiate". Cosa non si era notato : siluro a Salvini : Affidando il governo al Movimento 5 Stelle, gli italiani "sono usciti di testa", ma non sembrano accorgersi del dramma che incombe sul Paese. Silvio Berlusconi consegna questi pensieri amari a Barbara D'Urso, durante la trasmissione Pomeriggio 5. Leggi anche: "Noi e la Lega...". No, non è una gaffe:

L'analisi costi benefici sulla Tav e il pericolo iraniano. Di Cosa parlare stasera a cena : Giornata interessante dalle parti del governo e della maggioranza. Allora si comincia con il sorprendente (ironia) risultato delL'analisi costi benefici sulla Tratta di Alta capacità/velocità ferroviaria che dovrebbe completare i corridoi europei dei trasporti sia nell'asse Est-Ovest sia in quello N

Tav - Cosa succede ora : per fermare l'opera necessario voto in parlamento - ma la Francia non ci starà - : Ammesso che l'analisi costi-benefici della Tav si dimostri credibile , ammesso che Lega e M5S si accordino per rinunciare all'opera, ammesso che si trovi una maggioranza politica disposta a rinunciare al tunnel, non sarà comunque facile e immediato fermare i lavori e mettere la parola fine sull'alta velocità Torino-Lione. Il cantiere è infatti figlio di un accordo ...

Cosa c’è stasera in TV : Il film sulla vita di Mia Martini, la nuova stagione del "Collegio" e i soliti talk show del martedì