Corona parla del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano : 'tre giorni chiusi in casa' : La notizia circa il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è divenuta, ormai, virale sul web. I diretti interessati, però, stanno mantenendo ancora la massima riservatezza. Per questo motivo, ci ha pensato Fabrizio Corona a parlare della questione. L'ex re dei paparazzi, infatti, all'interno del suo Magazine ha trattato la questione ed ha svelato che la coppia si sarebbe "rinchiusa tra le mura di casa venerdì, sabato e ...

Fabrizio Corona nei guai - parlano le ex del libro : «Mai avuto rapporti intimi» : Fabrizio Corona nel suo ultimo libro, ?Non mi avete fatto niente? come riportato da Leggo.it ha elencato in un capitolo tutte le sue conquiste vip, fra donne di spettacolo e influencer,...

Fabrizio Corona nei guai - parlano le ex del libro : «Mai avuto rapporti intimi» : Fabrizio Corona nel suo ultimo libro, ?Non mi avete fatto niente? come riportato da Leggo.it ha elencato in un capitolo tutte le sue conquiste vip, fra donne di spettacolo e influencer,...

Mattino 5 Fabrizio Corona parla di Stefano De Martino e Belen : Ospite da Federica Panicucci Fabrizio Corona racconta:”Belen è l’ultima donna che ha amato”, e incalzato dalle domande della conduttrice spiega: “Se si fidanzasse con me sarebbe una pazza totale. Lei è tormentata come me… Io sono in un periodo particolare della mia vita e lei pure…”. E su un ritorno di fiamma tra la Rodriguez e Stefano De Martino, replica: “La famiglia è la cosa più importante di tutte… se ce ...

Fabrizio Corona a Mattino Cinque : "Andrea Iannone ossessionato da Belen. Io la amerò sempre" - poi serio parla di sé : Intervistato a Mattino Cinque, Fabrizio Corona, su richiesta della conduttrice Federica Panicucci, torna a parlare di Belen."No, ti prego, non voglio parlar di queste cose" ride Corona, ma poi prosegue, e lo fa spiegando alcune dichiarazioni tratte dal suo nuovo libro Non mi avete fatto niente riferite a due degli amori storici di Belen: Andrea Iannone e Stefano De Martino.prosegui la letturaFabrizio Corona a Mattino Cinque: "Andrea ...

Corona : “Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez”. Parla la Ferragni : “Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez”. A svelarlo Fabrizio Corona che nello studio di Verissimo ha raccontato i tradimenti dell’ex fidanzata. Nella sua lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Corona ha confessato di aver tradito più volte la cantante delle Donatella durante la loro relazione, ma ha anche spiegato che la ragazza l’avrebbe a sua volta tradito con Fedez, un calciatore e un altro cantante. La ...

Fabrizio Corona ammette : “Sono tutto rifatto” - poi parla di Belen : Fabrizio Corona ammette in un’intervista di essere tutto rifatto In un’intervista sul Corriere della Sera, Fabrizio Corona svela delle importanti novità sulla sua persona. Tratta diversi e vari temi sull’intera sua vita, parla del carcere, dei guai che ha dovuto subire in seguito, del suo carattere, del suo libro, del suo lavoro. Oltre a tutto […] L'articolo Fabrizio Corona ammette: “Sono tutto rifatto”, poi ...

Fabrizio Corona si confida al Corriere e parla di Cialis : 'Il mio p**e non vuole pensieri' : Fabrizio Corona si sa, non è un politicamente corretto e non ha peli sulla lingua. Dopo aver perso un dente in diretta a Verissimo, dopo averci riso sopra, parla del suo libro in uscita: Non mi avete fatto niente. Nel libro non gli è bastato paragonarsi a Dio ora, grazie al Corriere della Sera, ha messo altra "carne sul fuoco": ha parlato dell'uso del Cialis, un sostituto naturale del Viagra che serve per avere un'erezione. Fabrizio Corona e il ...

Fabrizio Corona : “Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez”. E mentre parla perde un dente in studio : ironia social. Intanto la Ferragni risponde : Fabrizio Corona, ospite nella puntata di Verissimo di sabato 19 gennaio, non ha avuto difficoltà a parlare di sé (il contrario sarebbe stata una notizia). Dopo aver ammesso di “aver fatto uso di cocaina” e di “aver smesso da tantissimo tempo”, ha aggiunto che per lui: “I soldi sono la stessa cosa, una droga. Negli anni ne ho guadagnati tantissimi e avere tanti soldi in tasca mi dà sicurezza, anche per questo mi sto curando, vado da uno ...

Fabrizio Corona show su Canale 5 : gli cade un dente per terra mentre parla con la Toffanin : Sabato 19 gennaio Fabrizio Corona è stato ospite di Verissimo e, oltre a promuovere il suo nuovo libro in uscita, l'uomo ha parlato di tante cose molto interessanti. Una rivelazione inaspettata che ha fatto l'imprenditore su Canale 5, riguarda la sua ex Silvia Provvedi; pare che la ragazza l'abbia tradito più volte con vari personaggi famosi, tra i quali Fedez. Durante l'intervista con la Toffanin, poi, l'ex re dei paparazzi si è reso ...

Corona a Verissimo : “Frequento una persona” - poi parla di Cesare Battisti e Belen : Fabrizio Corona a Verissimo: le ultime dichiarazioni su Belen Rodriguez e non solo Fabrizio Corona è tornato a Verissimo, nella puntata in onda sabato 19 gennaio. L’ex re dei paparazzi si è mostrato con un nuovo look e ha anticipato alcuni passaggi del suo ultimo libro: Non mi avete fatto niente. In particolare Corona ha […] L'articolo Corona a Verissimo: “Frequento una persona”, poi parla di Cesare Battisti e Belen ...

La Provvedi a Mattino 5 parla di Corona e lui interviene : 'Lei sapeva del mio tradimento' : Fabrizio Corona si è messo in contatto con la trasmissione Mattino 5, condotta da Federica Panicucci, dopo aver ascoltato l'intervista della sua ex, Silvia Provvedi. Quest'ultima ha affermato di restare impassibile di fronte alle immagini del confronto avuto con Fabrizio nella casa del Grande Fratello Vip. Per la donna, la relazione con l'ex re dei paparazzi è ormai un capitolo chiuso. La cantante ha ammesso di aver vissuto un amore che non l'ha ...

Silvia Provvedi torna a parlare della storia con Corona : 'Con Fabrizio stavo bene' : Silvia Provvedi dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, attraverso una lunga intervista radiofonica, è tornata a parlare della storia vissuta con Fabrizio Corona. "Rifarei tutto quello che ho fatto con Fabrizio. Quando amo faccio ciò che mi dice il cuore e sarei ipocrita a dire il contrario", con queste parole un po' a sorpresa l'ex gieffina ha iniziato a raccontare alcuni dettagli inediti della relazione con l'imprenditore milanese. Tuttavia ...

Fabrizio Corona e Asia Argento/ Dandolo accusa : 'Caro Furbizio - perché lei ha invece parlato del contratto?' : Fabrizio Corona ha lanciato proprio il suo giornale online: Corona Magazine. Sul primo numero, torna a parlare di Belen Rodriguez ed anche di Asia Argento.