Corona: «Belen è tornata da Stefano De Martino, hanno trascorso il weekend in casa»

attualitavip.myblog

: Corona: «Belen è tornata da Stefano De Martino, hanno trascorso il weekend in... - Il Messaggero - WorldnewsCode : Corona: «Belen è tornata da Stefano De Martino, hanno trascorso il weekend in... - Il Messaggero - Ilgossipitalia : Belen e Stefano stanno insieme. Corona svela nel suo magazine i dettagli del loro ritorno di fiamma… - StarsManagemen : RT @bollicinevip1: BELEN E STEFANO DI NUOVO INSIEME? PARLA FABRIZIO CORONA -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) «Destanno insieme». Su Leggo.it le ultime novità. Ne è certo Fabrizioche dal suo giornale,Magazine, avrebbe lanciato le ultime indiscrezioni. Secondo l’ex re dei paparazzi, i due avrebberoil week end chiusi incon il piccolo Santiago. «Ecco quando usciranno allo scoperto».Come riporta Gossip e tv, che riprende l’articolo, dopo quattro anni di lontananza,Deci starebbero riprovando, anche per il bene del figlioletto. Ecco le parole di: «Venerdi, sabato e domenica litrascorsi insieme al piccolo Santiago chiusi tra le mura dia recuperare i cocci di una storia che sembrava finita, ma che oggi non lo è per niente. La riprova una bellissima foto postata daDesulle stories che lo ritraeva mano per mano abbracciato con gli occhi socchiusi al piccolo Santiago, e ...