Coppa Davis 2019 | Italia nel girone F con Stati Uniti e Canada

Sorteggio Coppa Davis 2019 - le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. USA e Canada sfidanti complessi per i quarti di finale : Si è svolto pochi minuti fa il Sorteggio delle finali di Coppa Davis che si terranno dal 18 al 24 novembre 2019 alla Caja Magica di Madrid, Spagna. All’Italia sono toccati in sorte i team degli Stati Uniti e del Canada. Gli USA erano già qualificati per le finali avendo raggiunto la semifinale lo scorso anno, mentre i canadesi hanno superato al match decisivo la Slovacchia nel confronto preliminare di inizio febbraio. Al netto delle ...

Sorteggio gironi Coppa Davis 2019 oggi : orario - tv - streaming e possibili avversarie dell’Italia : oggi giovedì 14 febbraio (ore 18.00) si svolgerà il Sorteggio dei gironi delle Finali di Coppa Davis 2019 che andranno in scena alla Caja Magica di Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. Le 18 Nazionali ammesse agli atti conclusivi della storica competizione a squadre di tennis saranno divise in sei gruppi da tre formazioni ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta: le vincitrici dei sei raggruppamenti e le due migliori seconde ...

Coppa Davis : Pakistan-India - una partita che s'ha da fare : Le questioni legate alla sicurezza non sono una novità per i match di Coppa Davis, competizione che - nella sua essenza più pura - si gioca in tutto il mondo ed è la manifestazione a squadre con più ...

Coppa Davis 2019 - Alexander Zverev non andrà a Madrid : “Niente al mondo mi farà cambiare idea” : E’ stato uno dei più accaniti oppositori della riforma della Coppa Davis di tennis, ed anche ora che la sua Germania si è qualificata per le Finali sconfiggendo l’Ungheria, Alexander Zverev non ha cambiato idea ed ha già annunciato sin d’ora che non sarà ai nastri di partenza a Madrid a fine novembre. Il tennista teutonico ha infatti dichiarato con tono perentorio la sua volontà di non essere presente, come ha scritto il sito ...

Tennis - Finali Coppa Davis 2019 : le possibili avversarie dell’Italia. Scampato il pericolo Spagna : le fasce per il sorteggio : L’Italia attende di sapere quali saranno le avversarie che dovrà affrontare alle Finali della Coppa Davis 2019, in programma a Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. Gli azzurri, reduci dalla trionfale trasferta in India, si sono assicurati un posto tra le migliori 18 Nazionali che avranno il diritto di partecipare agli atti conclusivi della competizione a squadre più importante, da quest’anno totalmente rivoluzionata nel format. Le ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : definite le fasce per il sorteggio delle Finali. Italia in seconda fascia - evitate Spagna e Serbia : Sono state definite le fasce in vista del sorteggio delle Finali della Coppa Davis 2019 che si disputeranno alla Caja Magica di Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. Le 18 Nazionali partecipanti agli atti conclusivi della più importante competizione a squadre sono state suddivise in tre fasce in base al ranking, verranno formati sei gruppi da tre formazioni ciascuno e sarà il sorteggio a definire la composizione dei vari gironi. ...

Coppa Davis 2019 : definite le 6 teste di serie per le finali di Madrid : definite le sei Nazioni che saranno teste di serie alle finali di Coppa Davis 2019 Sono state decise le 6 nazioni che saranno testa di serie alle finali di Coppa Davis 2019, prima edizione della manifestazione con il nuovo format in programma alla ‘Caja Magica’ di Madrid dal 18 al 24 novembre. Le teste di serie sono le meglio classificate nel ranking per nazioni: Francia, Croazia (finaliste dell’ultima edizione), ...

Coppa Davis 2019 - sorteggio Finali Madrid 2019 : le fasce ed i gironi. Le possibili avversarie dell’Italia : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica a Madrid (Spagna) si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre. Atto conclusivo a cui prenderanno le 12 selezioni che si sono imposte nel turno ...

Coppa Davis 2019 : l’Italia in India ha confermato le attese. Ora otto mesi prima di Madrid : Che l’Italia fosse superiore all’India era cosa nota; che il doppio Indiano fosse superiore rispetto a quello italiano, anche. Il risultato di 1-3 maturato a Calcutta si riassume tutto qui, in una sentenza che l’erba altro non ha fatto che confermare. Andreas Seppi era il candidato numero uno per mettere in cassaforte due punti per l’Italia e questo ha fatto, giocandosi bene le carte a propria disposizione contro ...