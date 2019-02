Conte | governo non cadrà | questa Europa al canto del cigno

'Il mio governo non cadrà' - così il premier Conte - : Roma, 14 feb., askanews, - 'Il leader del governo sono io è il mio governo non cadrà': così ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al quotidiano 'la Repubblica', dopo gli attacchi ...

Alta tensione nel governo E Conte pensa a un partito : Secondo alcune indiscrezioni il Prof non ha alcuna intenzione di tornare in università, la politica è un palcoscenico che lo attrae. E così spunta l'ipotesi, sempre secondo quanto riporta il ...

Conte - abbiamo 4 anni di governo davanti : STRASBURGO, 11 FEB - "E' dal primo giorno che sento previsioni su una crisi di governo ma queste sono state sempre contraddette". M5S e Lega "possono avere a volte opinioni diverse ma hanno dato prova ...

M5s non bissa i voti di marzo. Conte : 'Nulla cambia per il governo' : La candidata alla presidenza della Regione Sara Marcozzi cerca di minimizzare: 'noi abbiamo tenuto, altri hanno fatto grandi ammucchiate'. Toninelli ammette: C'è un po' di delusione, per il premier ...

Governo - oggi vertice Salvini-Di Maio-Conte : Roma, 11 feb., askanews, - 'Già oggi mi vedrò con Di Maio e Conte perché la settimana è intensa'. Lo ha annunciato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa a Montecitorio ...

Governo : Conte - 'faremo di tutto per incrementare crescita economica' : Roma, 11 feb. (AdnKronos) - "Faremo di tutto per incrementare la crescita economica e lo sviluppo sociale del territorio". Lo assicura il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Campobasso dopo un incontro con le autorità locali e le associazioni di categoria per la prese

Abruzzo : Conte - per governo non cambia nulla - continuiamo a lavorare : Roma, 11 feb. (AdnKronos) - Sui risultati elettorali in Abruzzo, che hanno visto trionfare il centrodestra guidato da Marco Marsilio, "sto vedendo i dati. Per carità, sono elezioni regionali, di una Regione centrale, ma aspetteremo le valutazioni che spettano ai vari esponenti e forze politiche. Il

Conte : risultati elezioni non indeboliranno il governo : Roma, 10 feb., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non teme che il risultato delle regionali in Abruzzo e Sardegna e delle europee, con le due forze di governo che corrono separate, ...

Salvini apre a Macron - ma lui lo snobba : “In Italia c’è un capo del governo - si chiama Conte”. Ancora tensioni su migranti e Tav : Il governo francese "snobba" Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, aveva manifestato la sua disponibilità a incontrare il presidente francese, Emmanuel Macron, ma a stretto giro di posta, arriva una dichiarazione del portavoce del governo Macron che gela il vicepremier leghista: "C'e' anche un presidente del Consiglio in Italia, si chiama Giuseppe Conte, e' lui il capo del governo Italiano e Macron lo ha gia' incontrato molte volte". ...

Libano - Conte benedice il governo Hariri-Hezbollah. Israele non plaude : Bello il nuovo governo libanese. Assomiglia molto a quello a cui abbiamo dato vita in Italia sulla base del "Contratto" stipulato dai gialloverdi. Un accostamento un po' azzardato, visto che uno dei contraenti principali del "Contratto" del nascente governo libanese, un parto durato otto mesi, si chiama Hassan Nasrallah, ed è il capo di Hezbollah, il partito di Dio sciita, il cui braccio armato è movimento nella black list dei ...