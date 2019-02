Con noi i paramilitari pronti a far cadere il Governo Così Christophe

L'ora legale - Ficarra e PiCone : «Essere onesti è difficile quando tocca a noi» : Come è nata questa idea? Ficarra - 'È tutta colpa del regista, Giorgio Barberio Corsetti, e del direttore artistico del Ciclo di spettacoli classici, Roberto Andò. Già negli anni passati ci avevano ...

La Scienza e Noi - Lunedì 18 febbraio il seCondo appuntamento : Al via il secondo appuntamento di La Scienza e Noi a cura di Viviana Kasam, presidente di BrainCircle Italia, manifestazione che valorizza l'eccellenza degli scienziati italiani, parlando delle ricerche scientifiche più innovative. La ...

Tav - Conte "Decisione politica nelle prossime settimane" | Commissione : "Noi neutrali" : Per l'Unione Europea "più passa il tempo e si accumuliamo ritardi, più i fondi sono a rischio". Il capo della Commissione che ha stilato la costi-benefici in audizione: "Nessun atteggiamento ideologico".

Conte a Verhofstadt : Noi Italiani Burattini?I Burattini sono chi risponde a lobby come voi : Conte a Verhofstadt: I Burattini sono chi risponde a lobby come voi “Per quanto tempo ancora sarà il burattino mosso da Di Maio e Salvini?”. “Io amo l’Italia ma oggi… L'articolo Conte a Verhofstadt: Noi Italiani Burattini?I Burattini sono chi risponde a lobby come voi proviene da Essere-Informati.it.

Luigi Di Maio parla dopo 3 giorni : 'Il M5s ha un problema. Senza di noi - BerlusConi...'. Il punto più basso : 'È necessario arrivare sempre alle amministrative con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo del sociale, con gli amministratori. Non improvvisando ...

Di Maio : "Il governo durerà 5 anni Noi unico argine a BerlusConi" : "C'è chi pensa che per vincere in Abruzzo dovevamo far cadere il governo. Questo finché ci sarò io non avverrà. I nostri iscritti hanno votato il contratto di governo e io ho dato la mia parola agli italiani che si va fino in fondo. Questo governo durerà... Segui su affaritaliani.it

«Se noi litighiamo? Oh sì!» : la risposta di William sui rapporti Con Harry e Meghan non lascia dubbi : Il duca di Cambridge durante un intervento in tv. parole che svelano i retroscena sulle tensioni tra le due coppie

Regionali Abruzzo - Giachetti (Pd) : “Noi mai Con Leu - ha preso meno voti di Rotondi nel centrodestra” : “Se c’è qualcuno che pensa che si possono utilizzare le Regionali per rendere reale quello che non si ha il coraggio di dire apertamente e cioè che il progetto futuro della grande alleanza è quello di rimettersi insieme a quelli che se ne sono andati”, ovvero Leu, “dopo che per 5 anni ci hanno martellato e hanno contribuito al risultato del 4 marzo, lo si dica chiaramente”. Lo dice Roberto Giachetti in una diretta ...

NoiPa stipendi febbraio - torna l’elemento perequativo ma occhio al Conguaglio : aumenti da aprile 2019 : E’ già visibile sulla piattaforma della Pubblica Amministrazione, NoiPa, l’importo relativo allo stipendio del mese di febbraio per il personale scolastico di ruolo o con supplenza al 30 giugno o al 31 agosto. C’è da sottolineare come in questo mese di febbraio verrà applicato il conguaglio fiscale, vale a dire il saldo tra le ritenute d’acconto mensili e l’imposta dovuta dal lavoratore in relazione all’anno ...

Il Volo : 'Contro di noi bullismo da stadio da parte di alcuni giornalisti' : I ragazzi de "Il Volo", arrivati terzi nella classifica finale del 69esimo Festival di Sanremo, hanno deciso di rompere il loro silenzio rivelando di essere stati oggetto, nel corso dell'ultima serata, di insulti molto pesanti. In particolare, alcuni esponenti della stampa accreditata all'evento avrebbero usato nei loro confronti epiteti volgari ed offensivi. I tre artisti li hanno definiti 'episodi di bullismo da stadio'. 'Un insulto ai ...