Colesterolo cattivo tra le cause della Sla Come combatterlo

Sla - una scoperta italiana : Colesterolo 'cattivo' - sigarette e troppo sport tra le cause : Sla: un’importante scoperta è stata portata a termine dai ricercatori della Città della Salute di Torino insieme agli americani del National Institutes of Health di Bethesda. I suoi risultati rappresenterebbero una svolta estremamente importante che indurrebbe a far sperare nello sviluppo di nuove terapie e trattamenti per i milioni di pazienti affetti da questa patologia invalidante. Tre i possibili nemici responsabili dell’insorgenza della ...

Il Colesterolo cattivo LDL è tra le cause genetiche della SLA : Il colesterolo cosiddetto “cattivo” LDL è una delle cause genetiche della SLA, la Sclerosi laterale amiotrofica. E’ una recente scoperta della Città della Salute di Torino. Questo è attualmente il più ampio studio genetico eseguito finora sulla sclerosi laterale amiotrofica. E’ infatti appena stato pubblicato sull’importante e prestigiosa rivista scientifica internazionale Annals of Neurology uno studio che ha ...

Salute - l’esperto : attenzione al Colesterolo cattivo : Parte in tutta Italia la decima edizione della Campagna nazionale per il Tuo cuore 2019 per la prevenzione alle malattie cardiovascolari, promossa dalla Fondazione ‘per il Tuo cuore’ onlus e da Anmco – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. E nel giorno del debutto gli esperti ricordano agli italiani l’importanza della prevenzione e del controllo del colesterolo ‘cattivo’ per un cuore sano. ...