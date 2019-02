Ciclismo | mamma Tonina | “Marco Pantani è stato ammazzato | combatterò fino alla fine

oasport

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Oggi corre il quindicesimo anniversario della morte di Marco, il corpo dell’amato ciclista venne trovato senza vita nel residence Le Rose di Rimini ma fin dal tragico 14 febbraio 2004 tanti aspetti di quel decesso non sono parsi limpidi ecombatte per arrivareverità. Il Pirata rimane nel cuore di tutti gli appassionati die non solo, una vera e propria icona dello sport italiano che non viene mai dimenticata e che ha fatto innamorare dei pedali anche chi non seguiva abitualmente questa disciplina.La madre del Pirata ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, spiegando anche come trascorrerà questa triste giornata: “Ci ritroveremochiesa di San Giacomo a Cesenatico per la Messa. E poi staremo insieme per ricordarlo tra amici, trascorrendo la serata in maniera semplice, in pizzeria“. Anche chi non ha visto pedalare Marco ...