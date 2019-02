Chiusure domenicali | si ricomincia daccapo | lo stop della Lega

Chiusure domenicali - tutto da rifare. Il relatore Andrea Dara (Lega) : "Testo stravolto - ricominciamo da capo" : Ricominciano i confronti sulle Chiusure domenicali. Il testo è da rifare, "non è la Bibbia" dice il relatore Andrea Dara (Lega), "è aperto a qualsiasi miglioramento". Ricomincia allora la discussione e il confronto serrato tra le varie forze politiche sui negozi aperti la domenica. L'obiettivo del Carroccio è quello di non scontentare nessuno visto che ne va del lavoro di migliaia di dipendenti. Luigi Di Maio cerca ...

Chiusure domenicali - la proposta è tutta da riscrivere e Forza Italia attacca : "Un colpo per l'economia" : ... purché non taroccata come quella sul Tav, scoprirebbe che la strada che vuole seguire rischia di essere un colpo letale per la nostra economia '. La presidente dei deputati di Fi avrebbe ...

Chiusure domenicali - tutto da rifare. Lega : "Testo stravolto - ricominciamo da capo" : ROMA - tutto da rifare. Sulla proposta di legge con cui il governo intende cancellare la liberalizzazione voluta da Mario Monti e regolamentare le aperture domenicali di negozi e centri commerciali, ...

Giovanni Rana contro le Chiusure domenicali : "Ci saranno danni per tutti" : "Attenti, la materia è delicata. L’impatto non sarà negativo solo per il mondo del commercio. Anche le aziende produttrici...

Centri commerciali : in 40mila rischiano il posto di lavoro per le Chiusure domenicali : La chiusura domenicale dei Centri commerciali? 'E' una proposta di legge che avrebbe un impatto negativo sia sulle famiglie, gli anziani e i giovani che li frequentano come luogo di aggregazione sia ...

Da Ikea ai negozi etnici : ecco chi si “salva” dal Ddl sulle Chiusure domenicali : La stretta sulle aperture domenicali (26 l’anno) dei negozi e dei centri commerciali prevista dalla riforma all’esame della Camera non vale per tutti. Ci sono una serie di eccezioni: dagli esercizi di vicinato ai mobilifici. ...

Chi guida la battaglia delle imprese contro le Chiusure domenicali : Milano. Mario Resca è uno che di battaglie ne ha fatte tante, da manager (Mc Donald’s), da commissario straordinario (Cirio), da consulente ministeriale (Beni culturali), da consigliere di amministrazione di grandi gruppi (Eni, Rizzoli, Mondadori, solo per citare qualche nome) e si è sempre contradd

Chiusure domenicali - l’On. Brambilla : “Follia del Governo” : Ritornare alle Chiusure domenicali e festive dei negozi è “una follia del Governo”, a maggior ragione nelle condizioni in cui versa attualmente l’economia nazionale. Lo sostiene l’ex ministro del Turismo, ed ex presidente nazionale dei giovani di Confcommercio, on. Michela Vittoria Brambilla, che non solo annuncia battaglia “contro questo atto di vero e proprio autolesionismo”, ma manda un deciso segnale nella direzione contraria depositando una ...

Per le Chiusure domenicali arriva la deroga per le grandi città : Al momento l'accordo che hanno trovato M5s e Lega sulle chiusure domenicali dei negozi è quello di indicare la strada alle regioni che dovranno decidere poi come muoversi. La maggioranza ha fissato un ...

Chiusure domenicali. Conad dà l'allarme : "A rischio 50 posti" : Opposta la posizione di Unicoop, che dal giugno 2017 ha modificato la politica delle aperture festive, limitando quelle domenicali solo alla mattina nel 40% dei punti vendita, con relativa chiusura ...

Chiusure domenicali dei negozi - intesa Lega-M5S : Dopo un tira e molla andato avanti per mesi, le due forze al governo hanno raggiunto un'intesa sulle Chiusure domenicali dei negozi e il testo che diventerà legge nei prossimi mesi è stato finalmente depositato in Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, primo passo verso il passaggio in Aula, prima alla Camera e successivamente al Senato.Il testo, che subirà inevitabilmente delle modifiche nel percorso verso ...

Chiusure domenicali - incardinata proposta M5S. Compromesso con la Lega : 26 aperture (+4 extra). Multe fino a 60mila euro : Supermercati e negozi aperti 26 domeniche l’anno, una su due con deroga per 4 festività rimesse alle Regioni. E Multe fino a 60mila euro per chi viola la serrata. Potranno invece rimanere aperti tutte le domeniche dell’anno i centri storici e i negozi “di vicinato”, eccetto le festività mentre per le zone turistiche (mare, laghi, montagna) tutte le aperture domenicali potranno essere concentrate in alta stagione. Sono i cardini della proposta di ...