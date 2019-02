Cessione Sampdoria | Romei incontra il fondo USA ma le parti sono lontane

Cessione Sampdoria - incontro nelle ultime ore : fumata grigia : Sono ore calde in casa Sampdoria, la squadra è concentrata sul campionato ed in particolar modo sull’importante gara contro l’Inter ma nel frattempo si pensa anche e soprattutto al futuro del club con la possibilità di un passaggio di proprietà. nelle ultime ore è andato in scena un incontro tra il vicepresidente Antonio Romei e alcuni emissari del fondo statunitense, per il momento la fumata è stata grigia. L’uomo di ...

Cessione Sampdoria - Ferrero : “incontro con Vialli? Ecco la verità” : Cessione Sampdoria – “Io non vendo e lo ripeto. E non ho ricevuto offerte. Ho aumentato i fatturati, ho preso lo stadio, ho rifatto gli spogliatoi, ho investito sui campi e non solo. Perché dovrei vendere?”. Sono le importanti dichiarazioni di Massimo Ferrero, numero uno blucerchiato. “Voglio portarla a vincere qualcosa – ha detto a RMC Sport – Vialli me lo ricordo come calciatore ma non l’ho mai ...

Sampdoria - Ferrero smentisce la Cessione. Ma in caso di offerta... : 'Mai a queste cifre': la smentita di Massimo Ferrero, che valuta la Samp oltre 100 milioni,, domenica nel dopogara di Samp-Frosinone, di fronte alle nuove voci di una sua possibile cessione della Samp ...

Serie A Sampdoria - Romei : «Cessione? Non ci sono offerte per il club» : MILANO - "Nelle difficoltà si vedono i veri uomini e ci attendiamo una reazione da uomini, da tutti" . Dopo il ko della Sampdoria con il Frosinone , il vicepresidente dei blucerchiati Antonio Romei ...

Cessione Sampdoria - Ferrero allo scoperto dopo le ultime voci : “La Sampdoria non è in vendita. Potete scriverlo a caratteri cubitali. Sono solo caz…e che scrivete voi giornalisti. L’ho letto anche io questa mattina. Sono solo voci messe in vendita da qualcuno che vuole farsi pubblicità. Ma io quando ho comprato la Sampdoria non ho dettp niente a nessuno. Mercoledì a Londra? Sarò a Milano mi farò un selfie cosi vedrete che sarò li”. Sono le importanti dichiarazioni del ...

Marassi - Genoa e Sampdoria lavorano per una conCessione di 99 anni : Una concessione novantanovennale a Genoa e Sampdoria per poter utilizzare il Ferraris sul lungo periodo, rientrando così dalle spese previste per la ristrutturazione - ormai non più rinviabile - dello ...

Fiorentino : 'Sampdoria - nessuna trattativa per la Cessione. Il futuro del calcio è dei fondi' : Un soggetto che intende investire nello sport e ha l'esigenza di sostenere, o riposizionare, un brand e il calcio è uno dei veicoli più conosciuti. Poi c'è la possibilità di trasformare l'...

Cessione Sampdoria - i fondi pronti ad acquistare il club [NOMI e DETTAGLI] : Cessione Sampdoria – La Sampdoria è reduce dalla beffa contro la Juventus, partita importante della squadra di Giampaolo che aveva conquistato anche un risultato positivo poi l’abbaglio di Valeri ed il gol annullato a Saponara ha permesso alla squadra di Allegri di conquistare i tre punti. Sono in arrivo importanti novità anche per il futuro del club, svolta importante per la Cessione della Sampdoria, tornano ad essere ...

Sampdoria - nuove voci sulla Cessione : coinvolto anche Vialli : Le voci sulla possibile cessione della Sampdoria da parte di Massimo Ferrero tornano ad essere protagoniste. Tanto che, secondo Il Secolo XIX, quello di domani potrebbe essere l’ultimo Natalae doriano per l’attuale patron. Le riflessioni sul futuro proseguono, quindi, alla luce anche dell’operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di 2,6 milioni […] L'articolo Sampdoria, nuove voci sulla cessione: coinvolto ...

La Sampdoria verso la Cessione. Anche Vialli nelle trattative : Il Natale 2018, cioè domani, potrebbe essere l'ultimo di Massimo Ferrero presidente della Sampdoria. Indipendentemente dalle ultime vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'imprenditore, le ...