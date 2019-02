“C’è solo un capitano” | i tifosi dell’Inter applaudono… Handanovic! Il portiere

sportfair

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Cori in favore di Handanovic capitano da parte deidell’Inter: ilsloveno apprezza ma sposta l’attenzione sulla vittoria “C’èun capitano”, il più classico dei cori che si sente in ogni stadio con la curva innamorata del giocatore con la fascia al braccio. Non fa eccezione il pubblico dell’Inter che intono questo coro per… Samir Handanovic. Ilsloveno è il nuovo capitano nerazzurro da poco più di un giorno, precisamente da quando il tweet emesso dall’Inter nella mattinata di ieri ha sollevato Mauro Icardi dalla carica di capitano.Al termine della sfida di Europa League, Handanovic è stato interrogato sull’argomento e, pur apprezzando il gesto dei, ilsloveno ha preferito glissare sulla delicata questione della fascia spostando l’attenzione sulla vittoria ottenuta per 0-1 ...