Castelli Romani | bambina di 22 mesi picchiata dal compagno della madre | arrestato

Diretta 4 Ristoranti : Alessandro Borghese arriva nei Castelli Romani : Torna con un nuovo appuntamento Alessandro Borghese e il suo 4 Ristoranti . Nella scorsa puntata, ambientata nel Monferrato, abbiamo potuto assistere alla vittoria della Cascina Faletta 1881. Il ristorante sito a Casale Monferrato (in provincia di Alessandria) è riuscito a spodestare gli altri ristoratori, anche grazie al voto dello chef Borghese che è riuscito a ribaltare il risultato, ottenendo la nomina di miglior ristorante con menù ...

Mercato Contadino Roma e Castelli Romani incontro con Frongia : I produttori agricoli ed i consumatori del Mercato Contadino Roma e Castelli Roma ni, esprimono soddisfazione per l’esito della prima riunione plenaria sulla crisi dell’ippodromo Capannelle, a cui i rappresentanti del Mercato Contadino sono stati invitati dal Comune di Roma assieme a tutti gli altri soggetti coinvolti: MIPAAFF, Regione Lazio, Hippogroup, le maggiori sigle sindacali del settore e i principali comitati degli operatori ippici. I ...

Castelli Romani - botte all'asilo : arrestate 3 maestre per maltrattamenti/ Ariccia - esplode l'ira delle mamme : botte all'asilo, bambini picchiati in testa e insultati. Ariccia, arrestate tre maestre e una bidella, Salvini: 'Legge per approvare telecamere'.