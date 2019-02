Caso Diciotti | voto sul processo a Salvini sarà martedì 19 Giarrusso M5S | stiamo

Caso Diciotti - voto sul processo a Salvini sarà martedì 19 : Caso Diciotti, si voterà martedì 19 febbraio sul processo a Salvini. La discussione della Giunta per le immunità del Senato si è conclusa e si riunirà di nuovo...

Caso Diciotti - martedì voto su Salvini : 12.24 La Giunta delle elezioni e delle immunità si riunirà martedì prossimo per votare sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, sul Caso della nave Diciotti. Si comincerà alle 13.30 con le dichiarazioni di voto, poi ci sarà la replica del presidente Gasparri e il voto finale. L'ha confermato il presidente della Giunta Maurizio Gasparri al termine della riunione.

Caso Diciotti - in cosa consiste la richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini : Il Decreto della Sezione per i reati ministeriali del Tribunale di Catania, che ha chiesto al Senato di procedere contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini per i noti fatti della nave Diciotti, è molto ben costruito e argomentato. Vediamone alcuni aspetti. Un passaggio chiave di tale Decreto è il seguente: “l’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi ...

Caso Diciotti : la Giunta va verso il no alla richiesta dei magistrati catanesi su Salvini : Il presidente Gasparri, in qualita di relatore, ha proposto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno. Sarà comunque l'aula del Senato a decidere entro la ...

Caso Diciotti - per M5S Salvini val bene un No : "Prima si chiude meglio è", dice Francesco Urraro alzando gli occhi alla magnifica cupola del Borromini di Sant'Ivo alla Sapienza, illuminata dal sole. Sotto le ombre si sono già allungate, e un vento fresco spinge i senatori a varcare la Giunta per le immunità, dove si decide la sorte di Matteo Salvini. Il senatore del Movimento 5 stelle aggiunge: "Lo sa quanto lavoro abbiamo da fare? Oggi e domani si discute, poi ...

Caso Diciotti - 5S al bivio : E' sempre più concreta, in casa 5 Stelle, l'ipotesi di un voto online sul Caso Diciotti . Una votazione sulla piattaforma Rousseau - che dovrebbe tenersi la settimana prossima e che, con altissime ...

Gasparri ci spiega perché Salvini non va processato sul Caso Diciotti : “Sul caso Diciotti siamo chiamati a decidere se l’azione del governo ha tutelato un interesse dello stato. Secondo me sì e l’ha fatto collegialmente”. Il presidente della Giunta per le Elezioni e le Autorizzazioni a procedere del Senato, Maurizio Gasparri, spiega al Foglio perché nella sua relazione

Caso Diciotti - la proposta di Paragone : “M5s decida dopo un referendum tra gli iscritti” : Sul Caso della nave Diciotti e dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, il Movimento 5 Stelle dovrebbe decidere cosa votare dopo un referendum sulla piattaforma Rousseau tra gli iscritti. Questa è l'opinione del senatore Gianluigi Paragone: "La decisione non può prescindere da una condivisione e una collegialità che va oltre il gruppo parlamentare”.Continua a leggere

Il Caso Diciotti alla Corte europea dei diritti dell'uomo : Il ricorso nell'interesse di due migranti trattenuti sulla nave. Se fossse ritenuto ammissibile, l'Italia dovrà rispondere di violazione dei principi della convenzione

Caso Diciotti - Gasparri propone alla Giunta il no all'autorizzazione contro Salvini : Il presidente della Giunta per le immunità del Senato ha inviato ai giudici di Catania gli atti firmati da Conte, Di Maio e Toninelli allegandoli alla memoria difensiva di Salvini

