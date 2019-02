Carnevale di Venezia 2019 | misure a tutela della circolazione pedonale nel Centro storico

Carnevale Venezia 2019 : date - tema - periodo e feste. Il programma : Carnevale Venezia 2019: date, tema, periodo e feste. Il programma A Venezia il Carnevale riparte dal successo dell’edizione 2018. Il programma ricco di appuntamenti copre il periodo compreso tra il 16 febbraio ed il 5 marzo, come da calendario annuale. Dal sito ufficiale del Carnevale di Venezia è possibile leggere cosa ha rappresentato l’ultima edizione in termini di presenza. “40.000 mila presenze per i due voli, 11.000 ...