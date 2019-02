Caos Icardi | il parere di Pirlo | “all’interno dello spogliatoio è successo qualcosa”

sportfair

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Maurosi è rifiutato di giocare questa sera con l’Inter dopo che gli è stata tolta la fascia da capitano in favore di Handanovic Il casosta facendo molto discutere in casa Inter e non solo. Quanto sta accadendo all’interno della società nerazzurra si apre a diverse interpretazioni. Un uomo che di certo sa bene cosa accade all’internodi una squadra d’alto livello è Andrea, il quale a Skysport ha detto al sua in merito alla querelle: “Deve essere per forzaqualcosa nello. Sta facendo un bel lavoro Marotta, è una bella presa di posizione. Sta facendo vedere che c’è una società che comanda e i giocatori vengono dopo“. Le dichiarazioni di Wanda Nara, lesive nei confronti degli altri calciatori interisti, di certo non sono state digerite dai compagni di, il quale non li ha ...