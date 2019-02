Campioni europei e bidoni nazionali

Campioni europei? La concorrenza è il peggior modo per farli nascere - tranne tutti gli altri : La Commissione europea ha bloccato la fusione tra Alstom e Siemens, da cui sarebbe nato il primo "campione europeo" dei sistemi ferroviari, con un fatturato congiunto superiore ai 15 miliardi di euro. Secondo la Commissaria per la concorrenza , Margrethe Vestager, l'operazione avrebbe dato vita a una società con una posizione dominante che avrebbe potuto esercitare il proprio potere economico e finanziario a danno delle imprese ferroviarie ...

Bruxelles non vuole 'Campioni europei'. È un regalo alla Cina? : ... in un contesto del tutto differente', ovvero quando la globalizzazione non aveva ancora preso slancio e definire la Cina un'economia 'emergente' non era ancora anacronistico. 'È da sprovveduti ...