Calendario Campionati Italiani atletica indoor 2019 | date | programma | orari e tv

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Si svolgerà questo fine settimana la 50a edizione deidileggera.di gare particolarmente ricco ad Ancora da venerdì 15 a domenica 17 febbraio, con l’assegnazione di ventisei titoli nazionali tra settore maschile e femminile. Presenti 508 atleti per un totale di 108 società, con diversi esponenti di spicco del movimento azzurro a livello internazionale come Gianmarco Tamberi, Claudio Stecchi e Alessia Trost, per i quali l’appuntamento sarà una fondamentale tappa di avvicinamento agli Europei di Glasgow, da venerdì 1 a domenica 3 marzo.Nella prima giornata saranno in gara soltanto gli atleti del salto in alto, mentre nel fine settimana andranno in scena tutte le altre discipline. L’evento sarà trasmesso in diretta tv da Rai Sport e potrà quindi essere seguito anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. Di ...