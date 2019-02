Calcio in tv | serata di Europa League

L'ennesima serata nera del Calcio italiano : Doveva essere la partita di cartello per festeggiare l'arrivo del campionato per la prima volta nelle feste di Natale. Si è trasformata nell'ennesima pagina nera del calcio italiano . Con cori razzisti allo stadio, scene da guerriglia urbana, un morto sull'asfalto. La vittima è Daniele Belardinelli, 35enne originario di Varese, travolto da un Suv nero che nel fuggi fuggi di quei drammatici momenti lo ha investito ...

Gran Galà del Calcio AIC 2018 – Tutti i premi della serata : Juve squadra dell’anno - Icardi miglior giocatore : Nella serata in cui è stato assegnato a Modric il Pallone d’Oro, va in scena anche il Gran Galà del calcio AIC 2018: ecco Tutti i premi Nella serata del Pallone d’Oro, anche la serie A assegna i propri riconoscimenti nel corso del Gran Galà del calcio AIC. Una cerimonia piena di ospiti d’eccezione, caratterizzata dalla consegna dei premi per i migliori giocatori della passata stagione. Eccoli nel dettaglio miglior ...