Brexit | Theresa May sconfitta alla Camera dei Comuni

Nuovo schiaffo di Westminster a Theresa May - respinta la strategia negoziale per la Brexit : Nuovo schiaffo sulla Brexit per il governo May: la Camera dei Comuni ha rigettato con 258 voti contro 303 la mozione illustrata lunedì dalla premier Tory che chiedeva di ribadire il sostegno dell'aula al negoziato supplementare con l'Ue per ottenere rassicurazioni sul backstop. Ma al contempo non riproponeva apertamente l'opzione di riserva di un divorzio "no deal". Un testo che ha scontentato i falchi Brexiteers, che con la loro ...

Brexit - Theresa May e l'ultima chance per evitare il "no deal" : Theresa May , d'accordo con i vertici europei, sarebbe pronta a giocarsi il via libera sulla Brexit in un vertice dell'ultimo minuto a Bruxelles. Il prossimo 21 marzo , la Premier britannica avrebbe ...

Brexit - Theresa May torna a Bruxelles : cosa può succedere : Theresa May in un incontro a Belfast, Irlanda del Nord, il 5 febbraio 2019. (foto: CLODAGH KILCOYNE/AFP/Getty Images) di Giulia Giacobini A distanza di due mesi dall’ultimo viaggio, Theresa May torna a Bruxelles per negoziare la Brexit. La premier britannica incontrerà tutte le alte cariche dell’Ue, dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker a quello dell’Europarlamento Antonio Tajani. Previsto anche un bilaterale con il ...

L'Ue gela Theresa May - l'accordo sulla Brexit non è negoziabile : "Il dibattito e il voto di ieri ai Comuni non cambia questo: l'accordo di divorzio non sarà rinegoziato". Così il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker al Parlamento europeo sulla Brexit ...

Brexit - Jean-Claude Juncker gela Theresa May : "L'accordo non sarà rinegoziato" : L'accordo di recesso non sarà rinegoziato" secondo il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, che lo ha ribadito all'indomani del voto del parlamento britannico in favore di una revisione dell'intesa con l'Ue sulla Brexit. "Mancano meno di 60 giorni alla Brexit", che "è una decisi

Theresa May ha l’appoggio del Parlamento per riaprire i negoziati su Brexit : In particolare sul contestato "backstop", a cui si oppongono diversi conservatori: ma sembra che l'UE abbia un'idea diversa

Brexit - Theresa May chiede di rinegoziare l'accordo sul backstop per l'Irlanda : Theresa May, Primo Ministro del Regno Unito, si è dichiarata nella giornata di oggi pronta a tentare una negoziazione con l’Unione Europea riguardante alcune modifiche, da apportare all'accordo di divorzio raggiunto nel mese di novembre 2018, in vista di alcune garanzie definite “vincolanti” contro il pluri-contestato meccanismo del backstop per l’Irlanda. Voto cruciale entro il 13 febbraio La Premier, secondo diverse fonti, avrebbe annunciato ...

Brexit - Theresa May vuole riaprire l’accordo con la Ue : Oggi la Camera dei Comuni torna a esprimersi sull’uscita della Gran Bretagna dalla Unione europea: al voto prima gli emendamenti proposti dai parlamentari e poi il “piano B” della premier. Vi siete persi negli sviluppi dei negoziati? Ecco un breve riassunto ...

Brexit - guida semplice al voto sul piano B di Theresa May : Ci risiamo. I parlamentari britannici tornano alla Camera dei comuni oggi, il 29 gennaio, per discutere il piano B di Theresa May : la versione aggiornata dell'accordo con l'Europa stroncato dall'aula ...

Brexit - si spaccano i ribelli che hanno bocciato l'accordo di Theresa May : ... questa non è, dicono gli economisti e anche Mario Draghi da Francoforte, la soluzione migliore né per l'economia britannica che si gioverebbe più dell'accordo negoziato da May con la Ue né per la ...

Brexit - la premier Theresa May di nuovo ai comuni per illustrare il piano B : ...In attesa che la premier britannica Theresa May renda noto il 'piano B' il negoziatore Ue Michel Barnier ha indicato di essere pronto a discutere con Londra dei termini della dichiarazione politica ...

Brexit - per Theresa May è il giorno del “Piano B”. Ue : “Non cercate a Bruxelles le risposte - ora tocca a Londra” : A Londra è il giorno del Piano B. Dopo la sonora bocciatura del primo accordo di divorzio per Brexit, bocciato con 230 voti di scarto, la premier britannica Theresa May si appresta a presentare una seconda bozza di accordo, sperando che l’aula approvi. La sua intenzione pare sia di riproporre il piano originario con l’impegno a cercare di aggirare la questione del backstop (il meccanismo vincolante di garanzia teorica imposto dall’Ue per ...

Brexit - il Piano B è come il Piano A - senza il backstop. Theresa May punta a nuovi negoziati con l'Ue : Il Piano B di Theresa May per la Brexit è in tutto e per tutto uguale al Piano A, senza il backstop. La premier britannica punta a nuovi negoziati con l'Europa senza stravolgere il progetto iniziale. Nessuna concessione alle opposizioni, nessun passaggio a una Brexit soft, ma la riproposizione del suo Piano originario con l'impegno a cercare di aggirare la questione del backstop - la clausola di emergenza per mantenere aperto il confine ...