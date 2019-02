Bologna | la 26enne Jessica | Miss escort 2018 | svela | ' Faccio 15 mila euro al mese'

Blastingnews

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Si chiamae di professione fa ladi lusso. È lei la più votata neldai clienti del sito specializzato in annunci per adulti, 'Advisor'. Senza vergogna, e in maniera molto trasparente,si è lasciata intervistare da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, conduttori de 'La Zanzara', la popolare trasione radiofonica di Radio 24. Si è raccontata a 365 gradi: dal rapporto con genitori e il fratello ai suoi elevatissimi guadagni.ha iniziato per caso Ha iniziato questo 'lavoro' per caso. Si trovava in discoteca quando un ragazzo le ha fatto delle avances. Lei ha risposto scherzosamente che si sarebbe concessa a lui soltanto a pagamento VIDEO. In quel momento, il ragazzo le ha mostrato 200e lei ha ceduto, decidendo di appartarsi insieme a lui. La cosa le è piaciuta sin da subito, anche perchè fino a quel giorno lavorava come ...