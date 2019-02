Bimba morta in slittino in Alto Adige Dopo 40 giorni di agonia muore anche la mamma

Bimba morì dopo incidente in slittino : morta anche la madre dopo 40 giorni : Non si era mai ripresa dall’incidente con lo slittino sulle piste del Corno del Renon, dove era con la sua Bimba di otto anni, Emily Formisano, che è morta sul colpo. Renata Dyakowska, 38 anni, è morta all’ospedale di Modena dopo 40 giorni di agonia. La donna, reggiana 38enne di origine polacca, era stata trasferita a fine gennaio nella terapia intensiva del Policlinico, sia per ottenere un riavvicinamento a casa sia per le ...

Deceduta mamma della Bimba morta con slitta su Dolomiti : E' Deceduta al Policlinico di Modena la donna reggiana coinvolta all'inizio di gennaio nell'incidente con lo slittino sulle Dolomiti nel quale era già Deceduta la figlia. La donna Renata Dyakowska, 38enne originaria della Polonia ma residente a Reggio Emilia, era stata trasferita a fine gennaio nella terapia intensiva del Policlinico di Modena sia per ottenere un riavvicinamento a casa sia per le specifiche competenze dell'Aou di Modena nel ...

E' morta la mamma della Bimba uccisa dallo schianto con la slitta : Dopo 40 giorni di agonia è morta la scorsa notte al Policlinico di Modena dov'era ricoverata da alcune settimana, Renata Dyakowska la mamma di Emily Formisano, la bambina di otto anni morta il pomeriggio del 4 gennaio scorso a seguito di un incidente con la slitta sulle pista da sci del Corno del Renon in Alto Adige. Renata Dyakowska, 38 anni di origine polacca, si trovava da fine gennaio presso il reparto di terapia intensiva del ...

Bimba morta in slittino a Renon : dopo 40 giorni deceduta anche la madre : Renata Dyakowska e la figlia Emily Formisano avevano avuto un grave incidente in Alto Adige dopo avere imboccato per errore una pista vietata agli slittini

Deborah - morta nello schianto in autostrada : lascia una Bimba di 9 anni. 'Andava ad un colloquio di lavoro' : Una giovane mamma di 45 anni, Deborah Liberati , è morta in un tragico incidente stradale sabato sera lungo l'autostrada A4: Deborah, originaria di Napoli, abitava a Meolo, in provincia di Venezia, ...

Bimba scomparsa a 20 mesi - il papà : “Morta soffocata - le ho dato fuoco” : La polizia sta cercando il corpicino della piccola Esperanza Lara, la Bimba di 20 mesi scomparsa lo scorso 23 dicembre e di cui sono stati arrestati due giorni fa i genitori. Sulla Statale 130 tra Cagliari e Carbonia c’è attività per la ricerca dei resti della Bimba rom: la Squadra Mobile della Questura di Cagliari e la Scientifica stanno effettuando le ricerche lungo la strada che i genitori Slavko Seferovic e Dragana Ahmetovic entrambi ...

Bimba scomparsa a 20 mesi - il papà : "L'ho bruciata in un frigo - ma era già morta" : Cagliari, Seferovic afferma che la piccola Esmeralda è morta soffocata e di aver occultato il cadavere per timore di perdere gli altri 4 figli. La moglie invece sostiene di avergliela affidata ancora viva