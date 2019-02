Biathlon | Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 | vince Roeiseland | quinta Kuzmina Dorothea

Biathlon - Paulina Fialkova torna in Europa e salta la tappa di Soldier Hollow! Restano in quattro per la Coppa del Mondo generale? : Un’avversaria in meno per Dorothea Wierer e Lisa VIttozzi nella corsa alla conquista della Coppa del Mondo generale di Biathlon? La slovacca Paulina Fialkova, quinta al momento in classifica a 125 punti dalla vetta ha annunciato su Facebook che rientrerà in Europa per continuare ad allenarsi ad Anterselva in vista dei Mondiali in Svezia di marzo. La slovacca, che dunque salterà due gare individuali (sprint e pursuit), scarterà questi due ...