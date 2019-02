Berlusconi | sì a più autonomia ma senza togliere a regioni del Sud

Offensiva tv di Berlusconi : il voto in Abruzzo certifica il ruolo sempre più residuale di Forza Italia. Oggi incontra i parlamentari : Agenda fitta, quella di Silvio Berlusconi in questi giorni. Sondaggi in calo, risultato deludente alle elezioni regionali in Abruzzo domenica scorsa, e appelli a Salvini per ricostruire la fu coalizione di centrodestra puntualmente caduti nel vuoto sembrano abbiano indotto il Cav a imprimere una svolta pubblica, in vista soprattutto delle elezioni europee alle quali si è candidato.Un cambio di passo evidente che si è notato subito ...

Luigi Di Maio parla dopo 3 giorni : "Il M5s ha un problema. Senza di noi - Berlusconi...". Il punto più basso : dopo 3 giorni di silenzio, Luigi Di Maio esce allo scoperto e annuncia la rivoluzione del Movimento 5 Stelle: al governo per 5 anni, nonostante tutto, e una svolta radicale a livello locale. "C'è chi pensa che per vincere in Abruzzo dovevamo far cadere il Governo. Questo finché ci sarò io non avverr

Silvio Berlusconi a Pomeriggio 5 - gela Barbara D'Urso : 'A Mediaset non m'invitano più - invece Di Battista...' : Silvio Berlusconi show a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso . Il leader di Forza Italia ha parlato anche di temi legati alla televisione. Su Sanremo, è lapidario: 'Nessuna canzone mi è piaciuta, tutte ...

Berlusconi è centrale : una vittoria di tutti centrodestra più forte : La telefonata nel pomeriggio è piena di complimenti reciproci. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini commentano il successo del centrodestra in Abruzzo, concordano che la scelta di Marco Marsilio (Fdi) come governatore è stata quella giusta e si lasciano con un appuntamento per la prossima settimana, anche con Giorgia Meloni, sul voto in Sardegna, Piemonte e Basilicata.Il clima cordiale e disteso, raccontano, conferma che la coalizione si sente ...

Paolo Becchi : 'Matteo Salvini e il segnale dato ai suoi'. Il terrore di M5s e Berlusconi : non lo prendono più : Ma la vittoria politica sostanziale sarà quella di Salvini e di una Lega che nelle precedenti regionali in Abruzzo tanto era mal messa che decise di non partecipare alle elezioni. Di fatto in caso di ...

Paolo Becchi : "Matteo Salvini e il segnale dato ai suoi". Il terrore di M5s e Berlusconi : non lo prendono più : Domenica si vota in Abruzzo. Una Regione con quasi un milione e mezzo di abitanti, centrale dal punto di vista geografico ma economicamente molto legata all' Italia meridionale. Le votazioni in questa Regione sono il primo vero test elettorale dopo le elezioni politiche. E questo spiega perché Centr

Salvini replica a Berlusconi : 'Mia parola vale più dei sondaggi - onorerò il contratto di governo' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini gioca (come Berlusconi) la carta del perseguitato : “Sono il ministro più denunciato e indagato della storia” : “Sono stato la persona che ha subito più processi, non solo in Italia, ma nel mondo e in ogni epoca. Sono l’uomo politico più perseguitato di tutta la Storia, di tutte le epoche del mondo”. Una pausa per lasciare suspense al pubblico. E poi: “Non sono comunque impensierito”. Non siamo ancora a questi livelli, ma a sentire – e vedere – Matteo Salvini nella sua domenica di campagna elettorale in Abruzzo ...

Meloni ad Affari : "Dopo le Europee il nuovo partitoLa sfida a Berlusconi : avremo più voti di Forza Italia" : Intervista di Affaritaliani.it alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sul futuro del Centrodestra e sulle prossime elezioni Europee del 26 maggio: "Sono felice che Toti e Musumeci abbiano mosso un passo significativo nella direzione che ho tracciato nello scorso mese di settembre, quando lanciai un appello per la costruzione di un grande movimento sovranista e conservatore, alleato ma distinto dalla Lega" Segui su Affaritaliani.it

Silvio Berlusconi : “47 migranti in più non cambiano nulla. È realismo - facciamoli sbarcare” : Sul caso dei 47 migranti a bordo della Sea Watch arriva anche la posizione di Silvio Berlusconi: "Credo francamente, con senso di realismo, che 47 nuovi immigrati, che si aggiungono ai 600mila che abbiamo oggi nel nostro Paese non cambino nulla. Se dipendesse da me, io li farei senza dubbio sbarcare".Continua a leggere

Berlusconi - perché in Europa è più vicino ai «comunisti» che alla Lega : Silvio Berlusconi , annunciando la sua candidatura alle europee, ha indicato un precedente illustre: il se stesso di 25 anni fa. «C'è bisogno di cambiare questo governo, dove una parte è rappresentata ...