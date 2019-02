Berlinale 2019 | MID90S - La recensione

Berlinale 2019 : l'Orso d'Oro a Synonyms - premio a La paranza dei bambini : Sono stati assegnati i premi del 69esimo Festival del Cinema di Berlino: l'Orso d'Oro è andato al film israeliano Synonyms, mentre il nostro La paranza dei bambini ha conquistato il premio per la miglior sceneggiatura. Di seguito, tutti i riconoscimenti:

Berlinale 2019 : THE GOLDEN GLOVE - La recensione : Che Fatih Akin fosse un regista ampiamente sopravvalutato lo avevamo ormai capito da tempo. Certo però che negli ultimi lavori sembra quasi voler mettere in mostra tutta la sua meschinità e immoralità nei confronti dei personaggi e delle storie che racconta. The GOLDEN GLOVE, in concorso alla 69esima edizione della Berlinale, non è da meno.

Berlinale 2019 : GRACE A DIEU - La recensione : Con Grâce à DIEU, in concorso alla 69esima edizione del Festival internazionale di Cinema di Berlino, François Ozon scava nel fango per portare alla luce l’altra faccia dell’allegra e compiaciuta laicité francese, dando contro alla retorica del “risolviamola tra di noi” e al potere mistificante delle istituzioni. È il 2016 e Alexandre (Melvin Poupaud) viene a sapere che Bernard Preynat, il prete della parrocchia Saint-Luc di Lione ...

Berlinale 2019 : ONDOG e SYSTEM CRASHER - Le recensioni : ONDOG, di Wang Quan'an (Concorso) Si presenta sicuramente come un progetto coraggioso e interessante questo ONDOG, diretto dal cineasta cinese Wang Quan'an che qui a Berlino aveva trionfato tempo fa con Il matrimonio di Tuya (2006). Nella steppa mongola viene ritrovato il cadavere di una donna. La polizia deve cercare di mantenerlo intatto prima di tutti gli accertamenti del caso ma le bestie feroci di notte raramente hanno rispetto per le ...

Berlinale 2019 : THE KINDNESS OF STRANGERS - La recensione : Lone Scherfig non ha mai nascosto la sua vena sentimentale e melodrammatica. Basti pensare ai suoi successi più celebri, come An Education (2009) o One Day (2011) per comprendere con quale tonalità di cinema e di stile avremo a che fare. The KINDNESS of STRANGERS, film d'apertura alla 69esima Berlinale, chiaramente non è da meno.

Berlinale 2019 : MID90S - La recensione : Con MID90S, Jonah Hill passa dall’altra parte della macchina da presa per una commedia che è anche sofferto, atipico coming of age movie. Stevie (Sunny Suljic, a soli 13 anni già noto per la sua collaborazione con Lanthimos in The Killing of a Sacred Deer, qui nel suo primo ruolo da protagonista) è un ragazzino che spende la sua estate barcamenandosi fra una situazione familiare complicata e il Motor Avenue, negozio dove incontra un gruppo di ...

Berlinale 2019 - i look delle star : Diane Kruger in Givenchy Haute CoutureDiane Kruger in Giambattista Valli Haute CoutureJuliette Binoche in Giorgio Armani PrivéAndie MacDowell in Alberta Ferretti Limited EditionAndrea Riseborough in Tom FordZoe Kazan in Valentino Haute CoutureToni Garrn in Alex PerryAlia Bhatt in Atelier Prabal Gurung Katharina Schuettler in Miu MiuLena Meyer-Landrut in Hugo BossKaroline Schuch in Giorgio ArmaniHannah Herzsprung in Dries Van NotenFloriana Lima ...

