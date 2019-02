Badminton | European Mixed Team Championships 2019 | Russia e Danimarca conquistano il

Badminton - European Mixed Team Championships 2019 : nette vittorie per Danimarca e Germania - sconfitte a sorpresa Inghilterra e Spagna : Si è appena conclusa a Copenaghen la prima giornata degli European Mixed Team Championships di Badminton: esordio sul velluto per la Danimarca, che seppellisce in serata con un netto 4-1 la Francia. Nello stesso girone a sorpresa l’Olanda batte 3-2 la Spagna. Nel pomeriggio nell’altro girone netta affermazione della Germania, che supera 4-1 dell’Irlanda, mentre la Russia sorprende l’Inghilterra, battendola per ...