Autonomia | che cosa cambia con l’ok alle tasse che restano al Nord

Autonomia - Governo alla strettoia finale. Zaia : “Se non ci danno ciò che vogliamo - non firmo”. Campania pronta al ricorso : E’ cominciata la settimana dei dubbi amletici per i veneti che, a cominciare dal governatore leghista Luca Zaia, hanno puntato tutto sull’Autonomia, ovvero sull’ottenimento di 23 deleghe dalla Stato per poter gestire in proprio buona parte dei soldi che attualmente finiscono a Roma. Ma la situazione riguarda anche i lombardi e gli emiliano-romagnoli per i quali il 15 febbraio non è il giorno dopo San Valentino, ma il momento ...

Tommaso Labate : "Se Matteo Salvini preme l'acceleratore sull'Autonomia provocherà uno scossone nel M5s" : "Matteo Salvini non ha fatto il bullo dopo la vittoria in Abruzzo e se spinge sull'acceleratore dell'autonomia come gli chiedono i suoi governatori di Lombardia e Veneto, potrebbe provocare un ulteriore scossone all'interno del Movimento 5 stelle". Tommaso Labate, ospite di Serena Bortone ad Agorà s

Tommaso Labato : "Se Matteo Salvini preme l'acceleratore sull'Autonomia provocherà uno scossone nel M5s" : "Matteo Salvini non ha fatto il bullo dopo la vittoria in Abruzzo e se spinge sull'acceleratore dell'autonomia come gli chiedono i suoi governatori di Lombardia e Veneto, potrebbe provocare un ulteriore scossone all'interno del Movimento 5 stelle". Tommaso Labate, ospite di Serena Bortone ad Agorà s

L'Autonomia è - anche - responsabilità : Gli insegnanti meridionali sono in rivolta contro il ministro dell'Istruzione leghista Marco Bussetti, al loro fianco sono schierati i 5 stelle, da Luigi Di Maio al ministro per il Sud, Barbara Lezzi. ...

Anche la Liguria punta all'Autonomia : Milano, 11 feb., askanews, - Anche la Liguria punta all'autonomia differenziata, sulla scia di Lombardia e Veneto. L'iter sarà infatti avviato 'entro fine febbraio', ha annunciato il presidente della ...

Autonomia - le Regioni che ci stanno e i 'no' : "Bisogna solo applicare le norme esistenti, la legge 42 del 2009 sul federalismo fiscale che porta il nome di Calderoli" avverte l'assessore regionale all'Economia, docente di Contabilità pubblica ...

Honor View 20 è lo smartphone al top di gamma che brilla per l’Autonomia ma costa caro : Honor View 20 è il nuovo smartphone al top di gamma che l’azienda cinese ha presentato lo scorso 23 gennaio a Parigi. Dopo averlo provato in modo approfondito abbiamo concluso che ha le carte in regola per soddisfare chi è alla ricerca di un prodotto di fascia alta con grande autonomia. Fra i punti a favore ci sono infatti la qualità costruttiva, le prestazioni di buon livello e la disponibilità della modalità desktop. Per contro, la ...

RIFORME/ Autonomia differenziata - una "manovra" che aiuta solo l'Italia di serie A : Giuseppe Sala ha sollevato questioni cruciali. Il progetto rischia di portare le regioni a più alto reddito a sottrarre risorse alla fiscalità nazionale

In Calabria la spesa pubblica pesa sul Pil il doppio che in Lombardia - I nodi dell’«Autonomia» in arrivo : In Calabria il peso della spesa pubblica sul Pil è doppio rispetto a Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Ma i risultati di questa spesa, dalla sanità alle infrastrutture, sono imparagonabili, e i conti delle amministrazioni territoriali, dai Comuni alle aziende sanitarie, ballano spesso sull’orlo del default...

In Calabria la spesa pubblica pesa sul Pil il doppio che in Lombardia - I nodi dell'«Autonomia» in arrivo : E i tentativi del passato, a partire dai «costi standard» della sanità in cui la politica ha contato molto di più della matematica, non aiutano.

Autonomia - il nuovo sacco di Roma al Nord anche i fondi per le imprese : ... lascerebbero Roma oltre 2 miliardi di euro di risorse oggi gestite dalla Cassa depositi e prestiti, una società pubblica che di fatto è un'articolazione del ministero dell'economia e di Palazzo ...

Autonomia - il nuovo sacco di Roma al Nord anche i fondi per le imprese : ... lascerebbero Roma oltre 2 miliardi di euro di risorse oggi gestite dalla Cassa depositi e prestiti, una società pubblica che di fatto è un'articolazione del ministero dell'economia e di Palazzo ...

Samsung Galaxy Watch riceve un aggiornamento che migliora l’Autonomia : Lo smartWatch Samsung Galaxy Watch riceve un piccolo aggiornamento che migliora alcune funzionalità e aumenta ulteriormente l'autonomia. L'articolo Samsung Galaxy Watch riceve un aggiornamento che migliora l’autonomia proviene da TuttoAndroid.

Autonomia - lo Spacca-Italia che svuota Roma : 21 miliardi alle Regioni del Nord e trasloco per gli statali : Se ne andranno 21 miliardi. Se ne andranno migliaia di dipendenti. Poi toccherà a chi, attorno a quei soldi e a quelle persone, ha costruito la sua attività. Se l?Italia è...