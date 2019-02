ATP New York – John Isner supera Tomic | esordio ok per l’americano di fronte al proprio

Tennis - ATP : Lorenzi rimonta e centra i quarti a New York - fuori Sonego a Buenos Aires : Sonego SCONFITTO - Il 23enne torinese, numero 189 del mondo, ha chiuso con il 56% di punti con la prima e solo il 45% con la seconda. Nel terzo confronto contro Carballes Baena, che l'aveva battuto ...

Tennis - ATP New York 2019 : Paolo Lorenzi passa ai quarti di finale - sconfitto Harrison in rimonta : Paolo Lorenzi si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 250 di New York, sul cemento statunitense il nostro portacolori è riuscito a sconfiggere lo statunitense Ryan Harrison in rimonta per 4-6, 6-4, 6-4. Il senese ora se la dovrà vedere contro il vincente del match tra Schnur e Johnson. L’attuale numero 111 del ranking ATP è riuscito ad avere la meglio sul numero 92 dopo 2 ore e 6 minuti di grande battaglia in cui non ha mai ...

Tennis - ATP New York 2019 : Paolo Lorenzi vince la battaglia contro Tennys Sandgren : Bellissima vittoria di Paolo Lorenzi nel primo turno del torneo ATP di New York. Il 37enne senese, numero 111 del ranking, ha sconfitto il Tennista di casa Tenny Sandgren, 76 del mondo e ottava testa di serie, in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Un successo importante per Lorenzi, ottenuto oltretutto sul cemento e che riscatta un inizio di stagione un po’ sottotono dopo la mancata qualificazione ...

