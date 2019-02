Atletica | Claudio Stecchi | “Ho ancora margini di crescita Gareggerò a Clermont-Ferrand

oasport

(Di giovedì 14 febbraio 2019) L’leggera italiana ha avuto uno scossone o, per meglio dire, ha raggiunto vette che non poteva ammirare da un po’. Ci riferiamo alla prestazione pazzesca di, capace a Stettino (Polonia) di raggiungere la misura di 5.78 metri nel salto con l’asta, migliorando di otto centimetri il proprio personale e portandosi ad appena quattro dal record nazionale di Giuseppe Gibilisco, prestazione che il grande campione siciliano seppe ottenere nella magica finale a Parigi nel lontano 2003.E così ci ha pensato il 27enne finanziare toscano a rianimare i cuori di una disciplina, rimasta ferma ai ricordi di quel che fu. C’è da dire che il Dottore in giurisprudenza non è certo uno venuto fuori per puro caso. Sì perchéera stato argento nei Mondiali juniores 2010 a Moncton in Canada e due volte finalista agli Europei di Helsinki 2012 e Berlino ...