Atalanta | gioco e forma da Champions Attenzione a difesa e tenuta mentale

Coppa Italia – Atalanta show - Gasperini soddisfatto : “non corriamo e basta - oggi gioco di qualità! Nessun segreto - ma…” : Gasperini analizza la vittoria dell’ Atalanta di questa sera nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus: le parole dell’allenatore della squadra bergamasca dopo il secco 3-0 al club bianconero Una partita impeccabile, questa sera, per l’ Atalanta : allo Stadio Atleti Azzurri d’ Italia la squadra bergamasca è riuscita a mettere in difficoltà la Juventus, eliminandola definitivamente dalla Coppa Italia grazie ...

Serie A - il 70% delle squadre con sponsor di aziende di gioco : doppia sponsorizzazione per Milan ed Atalanta : Gli sponsor rappresentano una fonte di guadagno fondamentale per i club di calcio, nel dettaglio nella stagione 2018/19 le sponsor izzazioni nel Calcio in Serie A da parte di aziende di giochi e scommesse sono pari a 30 milioni di euro. Secondo quanto riporta l’agenzia Agimeg, su 20 sono ben 14 le squadre del massimo campionato italiano che hanno tra gli sponsor ufficiali aziende di gioco pubblico. Eurobet è l’operatore più ...

Atalanta - gioco e gol top. Ma Rigoni ha steccato : In casa Atalanta, guardare con ottimismo al 2019 si può. Anzi, per certi versi è doveroso. Perché la qualità è parecchia e giocare senza pressione, basta varcare in cancelli di Zingonia per ...