Astronomia | spettacolare e irripetibile incontro cosmico a San Valentino FOTO

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Unoper San: nello scatto a corredo dell’articolo sono ritrate la galassia NGC2903 e la cometa C/2018 Ywamoto che ieri sera si sono trovate prospetticamente vicine. La galassia – che si trova nella costellazione del Leone – dista da noi circa 20 milioni di anni luce, mentre la cometa si è trovata a circa 42 milioni di km dalla Terra. Le riprese sono state effettuate dal Gruppo Astrofili Palidoroe in particolare da Paolo Giangreco Marotta e Matias Errico con telescopio Rifrattore Evostar 80ED e Camera ASI-385MC. Il risultato frutto dell’elaborazione di Giuseppe Conzo è ottenuto dalla somma di 15 pose da 300 secondi ciascuna per galassia, mentre per la cometa sono servite 264 pose da 10 secondi ciascuna. Quello che è visibile nellanon si ripeterà mai più e la cometa tornerà a rendersi visibile tra circa 1.300 anni.L'articolo ...