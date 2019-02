Astaldi | Salini presenta offerta | aumento da 225 milioni

Salini presenta offerta per Astaldi - aumento da 225 mln : Salini presenta un'offerta per Astaldi, attraverso un aumento di capitale per 225 milioni, per il 65% del capitale post aumento di una società "sostanzialmente esdebitata". L'offerta è condizionata ...

Astaldi alla resa dei conti - spera in Salini Impregilo : Siamo quasi arrivati al D-Day di Astaldi , visto che domani 14 febbraio scade il termine ultimo per presentare al Tribunale di Roma un piano di ristrutturazione . Resta in corsa solo Salini Impregilo ,...

Astaldi - Fortress presta 75 milioni Salini stringe sull'offerta - senza Cdp - : MILANO Per salvare Astaldi, secondo gruppo di costruzioni in Italia, servirà un «piano in progressione», con una serie di tappe da qui al 2020. La prima si verificherà tra oggi e domani, data di ...

BORSA MILANO negativa - balzo Bper - male Unipol - netto calo Astaldi - Salini : La produzione industriale di dicembre più debole delle attese aumenta il rischio che il 2019 sia un anno di sostanziale stagnazione per l'economia. ** L'indice FTSE Mib perde lo 0,65%, l'ALLSHARE lo ...

Astaldi in forte calo - resta in corsa solo Salini Impregilo : Frena Astaldi dopo i recenti rialzi, in attesa di sviluppi sul fronte delle offerte per il salvataggio . Secondo le ultime indiscrezioni si sarebbe tirata fuori dall' affaire la giapponese IHI , ...