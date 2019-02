Asia contrastata A Tokyo Nikkei 225 in perdita dello 0 | 02%

Borsa : Asia contrastata - Tokyo chiusa : MILANO, 11 FEB - Borse Asia tiche contrastate e a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Tokyo . Shanghai ha guadagnato l'1,36%Taiwan lo 0,72%, mentre Sidney ha ceduto lo 0,17%. A due velocità anche ...

Borsa : Asia contrastata - Tokyo -0 - 14% : ANSA, - MILANO, 23 GEN - Seduta contrastata per le principali borse di Asia e Pacifico dopo il flop di Wall Street. In attesa dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi previsti per la settimana prossima, ...