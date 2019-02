Artrosi al ginocchio | allo studio un gel per rigenerare la cartilagine

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Combinare nuovi biomateriali con cellule staminali in associazione al trattamento con ultrasuoni, pratica finora mai attuata, per mettere a punto un gel in grado diladel, riducendo così il dolore, e posticipare l’intervento protesico nei pazienti affetti da osteoartrite, comunemente nota comeÈ l’obiettivo del progetto europeo Admaiora, in cui l’Istituto ortopedico Rizzoli collaborerà con l’Istituto di BioRobotica della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, capofila del progetto, e con altri sei partner europei per lo sviluppo di questo innovativo trattamento dell’delL’è una malattia degenerativa della– ne soffrono 15 milioni di persone solo in Europa – che ad oggi ha come unica soluzione a lungo termine la protesi. Lainfatti non si ...