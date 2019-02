Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×15 | l’episodio dei record

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×13 : una sparatoria in arrivo : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×13: la trama Giovedì 14 febbraio, in America, andrà in onda il tredicesimo episodio del Medical-Drama Grey’s Anatomy. La ABC, come di consueto, ha rilasciato la sinossi ufficiale che anticipa gli eventi salienti dell’episodio. Molte le novità che interesseranno i medici più famosi di Seattle sia dal punto di vista lavorativo che privato. L’episodio intitolato “I walk the ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×14 : nuovi successi per Meredith Grey : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×14: la trama Giovedì 21 febbraio, in America, andrà in onda il quattordicesimo episodio di Grey’s Anatomy 15. Come tutte le puntate del famoso medical-drama, anche il titolo dell’episodio numero 14 trarrà spunto da una canzone famosa. In questo caso si tratta del singolo “I want a new drug” pubblicato nel 1984 dal gruppo musicale statunitense Huey Lewis and The News. ...

L’incontro di Meredith e suo padre Thatcher in Grey’s Anatomy 15×11 - Anticipazioni video - trama e foto : Già anticipato dai precedenti episodi nella prima parte di stagione, l'incontro di Meredith e suo padre Thatcher in Grey's Anatomy 15x11, dal titolo The Winner Takes It All, va in onda giovedì 31 gennaio su ABC negli Stati Uniti (a marzo in Italia su FoxLife, canale 114 di Sky). Il primo sneak peek dall'episodio mostra Meredith recarsi nella casa di cura in cui suo padre, che non vede dai tempi del funerale di sua sorella Lexie, è ricoverato ...

Il padre di Meredith in Grey’s Anatomy 15 per chiudere il cerchio - promo e Anticipazioni del ritorno di Thatcher : Dopo la première invernale con cui la serie è tornata in onda negli Stati Uniti e con cui riprenderà la programmazione italiana dal 25 febbraio su FoxLife, sarà il ritorno in scena del padre di Meredith in Grey's Anatomy 15 ad animare l'undicesimo episodio di questa stagione. Già introdotto nel sesto episodio, il tema del rapporto tra Meredith e suo padre Thatcher Grey sarà affrontato nell'undicesimo, che di preannuncia come quello dell'addio ...

Soli due episodi di Grey’s Anatomy 14 su La7 - dal tumore di Amelia alla scelta di Riggs : Anticipazioni del 14 e 21 gennaio : Da questa settimana si assesta a Soli due episodi a settimana l'appuntamento con Grey's Anatomy 14 su La7, in prima visione in chiaro dopo la messa in onda in anteprima esclusiva lo scorso anno su FoxLife. La quattordicesima stagione ha debuttato lo scorso 7 gennaio con i primi 3 episodi, la doppia première e il terzo dedicato al tumore di Amelia Shepherd, ma dal 14 gennaio La7 trasmetterà solo due episodi di Grey's Anatomy 14 in prima tv, ...

Nuovi episodi di Grey’s Anatomy 15 in Italia a febbraio 2019 : data del ritorno - Anticipazioni e programmazione : Se su ABC il ritorno del medical drama è fissato per il 17 gennaio, il pubblico nostrano dovrà aspettare poco più di un mese da quella data per vedere la seconda parte di Grey's Anatomy 15 in Italia. Come sempre, a trasmettere la serie in anteprima assoluta sarà FoxLife (canale 114 di Sky) e lo farà a partire da lunedì 25 febbraio, quando Grey's Anatomy 15 tornerà in onda con la première di metà stagione. La programmazione Italiana della ...

Grey’s Anatomy 16 : data di uscita in Italia e USA - inizio riprese - news - Anticipazioni e cast : Siete fan sfegatati di Grey’s Anatomy e aspettate con ansia l’uscita della 16ma stagione? Se così fosse, siete senza dubbio capitati sul sito migliore che poteste trovare: di seguito nell’articolo infatti, troverete tutte le anticipazioni e le news che cominciano a circolare in rete al riguardo. Tra le tante informazioni che vi verranno fornite, scoprirete le date di uscita della sedicesima stagione in Italia e negli Stati Uniti e la data di ...

Cast e personaggi di Grey’s Anatomy 14 su La7 in onda da lunedì 7 gennaio : Anticipazioni sulla stagione degli addii : L'arrivo di Grey's Anatomy 14 su La7 in onda da lunedì 7 gennaio arriva dopo una lunga attesa da parte del pubblico: solitamente parte del palinsesto autunnale della rete, stavolta il medical drama è slittato all'inizio del nuovo anno con la prima visione in chiaro della penultima stagione in ordine di tempo (la quindicesima è attualmente in onda su ABC e in Italia in esclusiva su FoxLife). Per Grey's Anatomy si tratta della stagione dei ...

I nuovi episodi di Grey’s Anatomy 15 nel 2019 - programmazione e Anticipazioni seconda parte di stagione : Dopo il finale di metà stagione, appuntamento con i nuovi episodi di Grey's Anatomy 15 nel 2019. La programmazione americana su ABC riprenderà prima del previsto, nella seconda parte di gennaio, di conseguenza anche in Italia il medical drama tornerà in anticipo rispetto al solito con la seconda parte di stagione, in onda da inizio febbraio, come sempre in anteprima esclusiva per l'Italia su FoxLife, canale 114 di Sky. La prima parte di ...