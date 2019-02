Annunciata la finestra di lancio di Bloodstained | Ritual of the Night

eurogamer

: #Videogiochi #ilovevg Trials Rising, annunciata la finestra di Open Beta - phatejoker : #Videogiochi #ilovevg Trials Rising, annunciata la finestra di Open Beta - sexlovefrary : Io spero che i Grammy l’abbiano annunciata singolarmente in anticipo perché si esibisce anche da sola, altrimenti v… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)of the, l'attesissimo nuovo videogioco di Koji Igarashi, arriverà su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One nell'estate del 2019 e sarà pubblicato da 505 Games. Ladiè stata svelata oggi in un nuovo trailer mostrato in anteprima al Nintendo Direct. Questo filmato di gameplay ha dato ai fan la possibilità di dare un primo sguardo all'Inverted Castle, la versione "sottosopra" del demoniaco castello gotico dove è ambientata la storia.of theè un nuovo videogioco a scorrimento orizzontale in pure stile action/platform con elementi GDR. Questo nuovo titolo di Koji Igarashi, ambientato nel XVIII secolo in Inghilterra, è stato realizzato da ArtPlay. I videogiocatori impersoneranno Miriam, una ragazza orfana colpita da una maledizione degli alchimisti che le sta, lentamente, trasformando la pelle in cristallo. ...