Ancelotti comincia da tre. La “prima” in Europa League è Zurigo-Napoli 1-3

(Di giovedì 14 febbraio 2019) C’è sempre una prima volta C’è sempre una prima volta. Anche a quasi sessant’anni. Ed è il debutto di Carloin. Dal 2009, anno di nascita dell’ha frequentato sempre i piani nobili del calcio europeo. È dovuto venire aper scoprire questa manifestazione. E come tutte le persone educate, è stato rispettoso della manifestazione. Volevare con una vittoria e ilha battuto loa casa sua. Tre a uno e qualificazione agli ottavi ipotecata. Il ritorno giovedì prossimo al San Paolo. Dopo tre anni, ilè a un passo dal superare un turno andata e ritorno in una coppa europea.La partita in sé non ha avuto storia. Senza Hamsik – definitivamente in Cina – e senza Albiol – operato e fuori un paio di mesi –ha lasciato in tribuna Mertens che ha accusato qualche ...