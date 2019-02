Amazon Prime Video | in arrivo la prima serie originale italiana

Amazon Prime Video annuncia la prima serie italiana (e tante altre) : La sfida delle piattaforme streaming scalda sempre più i motori. Una realtà come Amazon Prime Video, che forse finora ha sofferto la competizione con i maggiori investimenti del rivale Netflix, ha ora deciso di dare una bella accelerata alle sue produzioni originali. In queste ore sono state infatti 20 serie, fra inedite e rinnovate, che giungeranno nei prossimi mesi a livello internazionali, ma con produzioni localizzate anche in Regno Unito, ...

Anche Benedict Cumberbatch in Good Omens - in arrivo su Amazon Prime a maggio : e in Italia? : Ci sarà Anche Benedict Cumberbatch in Good Omens, l'atteso adattamento televisivo del romanzo di Neil Gaiman (conosciuto in Italia col titolo di Buona Apocalisse a Tutti!). Durante i TCA press tour, lo scrittore ha annunciato nuovi dettagli sulla serie, che verrà pubblicata molto presto su Amazon Prime Video. Benedict Cumberbatch in Good Omens non apparirà in carne e ossa, bensì presterà la voce a un Satana in versione animata. Composta da ...

Amazon Prime Video farà una serie tv italiana - ambientata «in una Milano nel pieno del boom degli anni Ottanta» : Amazon Prime Video – il servizio di Amazon che offre contenuti in streaming – lavorerà a una serie tv italiana. Per ora non se ne conosce il titolo, ma si sa che sarà prodotta dalla società Wildside e che sarà

A San Valentino - lui - lei e i film Amazon Prime Video per una serata romantica. Ma non troppo. - : Divertenti sono anche The Office, con Steve Carrel, e le nove stagioni di Seinfled per ritrovarsi in mezzo al mondo della stand-up Comedy newyorkese degli anni Novanta. The Marvelous Mrs. Maisel ...

La prima serie italiana di Amazon Prime Video tra anni Ottanta e mafia : La prima serie originale di Amazon Prime Video in Italia è un crime-drama scritto da Nicola Guaglianone e Menotti, già autori - tra gli altri - di 'Lo chiamavano Jeeg Robot'. La serie, ancora senza un ...

Come vedere Amazon Prime Video sulla TV : Visto che volete godervi il vostro film preferito sul grande schermo, cercate una guida che vi spieghi nello specifico Come vedere Amazon Prime Video sulla TV utilizzando, quindi, la popolare piattaforma del colosso dell’e-commerce. Amazon leggi di più...

Just Add Magic - la ricetta della magia : in arrivo la terza stagione su Amazon Prime Video : Just Add Magic, la cui terza stagione è disponibile da oggi in tutto il mondo su Amazon Prime Video, racconta la storia di Kelly Quinn e delle sue due migliori amiche, Darbie e Hannah. Le ragazze inciampano nel misterioso libro di cucina di sua nonna in soffitta e scoprono qualcosa di diverso dalle ricette ordinarie. Quando lo Torta Azzittalo mette a tacere il fastidioso fratellino di Kelly e la Crostata di nocciole curativa sana la caviglia di ...

Amazon Prime Video - ecco tutte le novità in arrivo a febbraio : Un mese a stretto contatto con la realtà il febbraio di Amazon Prime Video: fra le novità in catalogo infatti la docuserie sulla vicenda di Lorena Bobbitt nonché quella del regista Adam McKay sugli inghippi dell’economia mondiale. Spazio però anche alle serie tv di fiction con tutto il ciclo fantascientifico di The Expanse e l’ultima stagione di Harp and Leonard. Just Add Magic – terza stagione dal 1° febbraio Torna con nuovi ...

Sergio Ramos diventa una docu-serie : su Amazon Prime Video la produzione dedicata al calciatore spagnolo : Ramos pubblico e privato in una docu-serie su Amazon Prime Video: disponibile nel 2019 Amazon Prime Video ha annunciato la produzione di una nuova docu-serie spagnola con Sergio Ramos, capitano del Real Madrid e della Nazionale spagnola. Lo serie, attualmente in produzione, sarà lanciato nel 2019 e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi e territori. Si tratta della seconda serie Prime Original spagnola dopo Six ...

Amazon Prime Video : le migliori serie tv tra cui scegliere : I giornalisti de L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finaleÈ il momento di appassionarsi a una nuova serie. Per gli abbonati ad Amazon Prime, Prime Video è un servizio di intrattenimento on-demand che offre ...

The Purge. L'incubo seriale del totalitarismo su Amazon Prime : The next day Il livello figurativo blasfemo cattura suggestioni e mostri del passato dopo averli sottoposti ad un adeguato update , il mondo che i costumi e le atmosfere richiamano sembra estrapolato ...

Le serie e i film da vedere a gennaio su Amazon Prime Video - : La serie è composta da otto episodi indipendenti, ognuno incentrato su personaggi provienienti da diverse parti del mondo accomunati da un'unica caratteristica: essere discendenti dei Romanov , o ...

